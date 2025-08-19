Ver EN VIVO ONLINE: Inter Miami vs Tigres, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

¡La Leagues Cup 2025 sigue su curso! Inter Miami y Tigres continúan su participación en el torneo, enfrentándose sobre la cancha del Chase Stadium, en Miami, Florida.
Los Universitarios llegan a Miami dolidos tras sufrir su primera derrota de la temporada en el torneo local, un traspié que no quieren repetir en la Leagues Cup. Con Ángel Correa y compañía como referentes ofensivos, los Universitarios buscarán imponer su jerarquía y dar un golpe de autoridad fuera de casa. Sin embargo, enfrente tendrán a unas Garzas lideradas por Lionel Messi, que pretende aprovechar el apoyo de su afición para consolidar su condición de favorito y avanzar a las semifinales rumbo al título.
A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:
INTER MIAMI VS TIGRES: FECHA Y HORA DE COMIENZO
|FECHA
|Miércoles, 20 de agosto
|HORA
|19:00 horas
|ESTADIO
|Chase Stadium
El encuentro entre Garzas y Felinos está programado para el miércoles 20 de agosto en el Chase Stadium de Miami, Florida.
La patada inicial será a las 18:00 horas, tiempo del Centro de México y 21:00 horas para Estados Unidos (EDT).
CÓMO VER INTER MIAMI VS TIGRES ONLINE: CANALES Y STREAMING
MÉXICO
|Apple TV
ESTADOS UNIDOS
|Apple TV
Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.
CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS
|Fecha
|Partido
|Torneo
|3 agosto 2024
|Tigres 2-1 Inter Miami
|Leagues Cup 2024