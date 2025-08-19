Ver EN VIVO ONLINE: Inter Miami vs Tigres, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

¡La Leagues Cup 2025 sigue su curso! Inter Miami y Tigres continúan su participación en el torneo, enfrentándose sobre la cancha del Chase Stadium, en Miami, Florida.

Los Universitarios llegan a Miami dolidos tras sufrir su primera derrota de la temporada en el torneo local, un traspié que no quieren repetir en la Leagues Cup. Con Ángel Correa y compañía como referentes ofensivos, los Universitarios buscarán imponer su jerarquía y dar un golpe de autoridad fuera de casa. Sin embargo, enfrente tendrán a unas Garzas lideradas por Lionel Messi, que pretende aprovechar el apoyo de su afición para consolidar su condición de favorito y avanzar a las semifinales rumbo al título.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

INTER MIAMI VS TIGRES: FECHA Y HORA DE COMIENZO

FECHA Miércoles, 20 de agosto HORA 19:00 horas ESTADIO Chase Stadium

El encuentro entre Garzas y Felinos está programado para el miércoles 20 de agosto en el Chase Stadium de Miami, Florida.

La patada inicial será a las 18:00 horas, tiempo del Centro de México y 21:00 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER INTER MIAMI VS TIGRES ONLINE: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Fecha Partido Torneo 3 agosto 2024 Tigres 2-1 Inter Miami Leagues Cup 2024

