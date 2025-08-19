Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Leagues Cup
team-logoInter Miami CF
team-logoTigres
MIRA EL PARTIDO EN
Carlos Martínez

Ver EN VIVO ONLINE: Inter Miami vs Tigres, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

¡La Leagues Cup 2025 sigue su curso! Inter Miami y Tigres continúan su participación en el torneo, enfrentándose sobre la cancha del Chase Stadium, en Miami, Florida.

Los Universitarios llegan a Miami dolidos tras sufrir su primera derrota de la temporada en el torneo local, un traspié que no quieren repetir en la Leagues Cup. Con Ángel Correa y compañía como referentes ofensivos, los Universitarios buscarán imponer su jerarquía y dar un golpe de autoridad fuera de casa. Sin embargo, enfrente tendrán a unas Garzas lideradas por Lionel Messi, que pretende aprovechar el apoyo de su afición para consolidar su condición de favorito y avanzar a las semifinales rumbo al título.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

INTER MIAMI VS TIGRES: FECHA Y HORA DE COMIENZO

  
FECHAMiércoles, 20 de agosto
HORA19:00 horas
ESTADIOChase Stadium

El encuentro entre Garzas y Felinos está programado para el miércoles 20 de agosto en el Chase Stadium de Miami, Florida.

La patada inicial será a las 18:00 horas, tiempo del Centro de México y 21:00 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER INTER MIAMI VS TIGRES ONLINE: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

Apple TV

ESTADOS UNIDOS

Apple TV

Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

FechaPartidoTorneo
3 agosto 2024Tigres 2-1 Inter MiamiLeagues Cup 2024

LINKS DE INTERÉS

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0