Leagues Cup
team-logoFC Cincinnati
team-logoCD Guadalajara
Salvador Pérez

Ver EN VIVO ONLINE: FC Cincinnati vs Chivas, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Por la tercera fecha de la Leagues Cup, el Rebaño se mide al FC Cincinnati, y en GOAL te contamos cómo seguir el encuentro.

¡La Leagues Cup 2025 sigue su curso! FC Cincinnati y Chivas continúan su participación en el torneo, enfrentándose sobre la cancha del TQL Stadium de Cincinnati.

Cincinnati mantiene sus aspiraciones de clasificar a los cuartos de final y llega después de caer en penales con FC Juárez, mientras que el Rebaño, ya eliminado de la competencia, se presenta después de derrotar en penales a Charlotte FC.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

FC CINCINNATI VS CHIVAS: FECHA Y HORA DE COMIENZO

  
FECHAJueves, 7 de agosto
HORA17:00 horas
ESTADIOTQL Stadium

El encuentro entre Cincinnati y Chivas está programado para el jueves 7 de agosto en el TQL Stadium de Cincinnati.

La patada inicial será a las 17:00 horas, tiempo del Centro de México y 19:00 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER FC CINCINNATI VS CHIVAS: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

Apple TV

ESTADOS UNIDOS

Apple TV

Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

FechaPartidoTorneo
27 julio 2023Cincinnati 3-1 ChivasLeagues Cup 2023
21 septiembre 2022Cincinnati 3-1 ChivasAmistoso

LINKS DE INTERÉS

