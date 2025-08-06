Ver EN VIVO ONLINE: FC Cincinnati vs Chivas, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

¡La Leagues Cup 2025 sigue su curso! FC Cincinnati y Chivas continúan su participación en el torneo, enfrentándose sobre la cancha del TQL Stadium de Cincinnati.
Cincinnati mantiene sus aspiraciones de clasificar a los cuartos de final y llega después de caer en penales con FC Juárez, mientras que el Rebaño, ya eliminado de la competencia, se presenta después de derrotar en penales a Charlotte FC.
A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:
FC CINCINNATI VS CHIVAS: FECHA Y HORA DE COMIENZO
|FECHA
|Jueves, 7 de agosto
|HORA
|17:00 horas
|ESTADIO
|TQL Stadium
El encuentro entre Cincinnati y Chivas está programado para el jueves 7 de agosto en el TQL Stadium de Cincinnati.
La patada inicial será a las 17:00 horas, tiempo del Centro de México y 19:00 horas para Estados Unidos (EDT).
CÓMO VER FC CINCINNATI VS CHIVAS: CANALES Y STREAMING
MÉXICO
|Apple TV
ESTADOS UNIDOS
|Apple TV
Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.
CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS
|Fecha
|Partido
|Torneo
|27 julio 2023
|Cincinnati 3-1 Chivas
|Leagues Cup 2023
|21 septiembre 2022
|Cincinnati 3-1 Chivas
|Amistoso