Ver EN VIVO ONLINE: FC Cincinnati vs Chivas, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

¡La Leagues Cup 2025 sigue su curso! FC Cincinnati y Chivas continúan su participación en el torneo, enfrentándose sobre la cancha del TQL Stadium de Cincinnati.

Cincinnati mantiene sus aspiraciones de clasificar a los cuartos de final y llega después de caer en penales con FC Juárez, mientras que el Rebaño, ya eliminado de la competencia, se presenta después de derrotar en penales a Charlotte FC.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

FC CINCINNATI VS CHIVAS : FECHA Y HORA DE COMIENZO

FECHA Jueves, 7 de agosto HORA 17:00 horas ESTADIO TQL Stadium

El encuentro entre Cincinnati y Chivas está programado para el jueves 7 de agosto en el TQL Stadium de Cincinnati.

La patada inicial será a las 17:00 horas, tiempo del Centro de México y 19:00 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER FC CINCINNATI VS CHIVAS: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Fecha Partido Torneo 27 julio 2023 Cincinnati 3-1 Chivas Leagues Cup 2023 21 septiembre 2022 Cincinnati 3-1 Chivas Amistoso

LINKS DE INTERÉS