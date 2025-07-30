Ver EN VIVO ONLINE: Cruz Azul vs Seattle Sounders, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

¡Continúa la actividad de la Leagues Cup 2025! Cruz Azul y Seattle Sounders hacen su presentación en el torneo en la cancha del Lumen Field de Seattle.La Máquina llega al encuentro después de golear 4-1 al León en la Liga MX, que los dejó en la quinta posición con cinco puntos, mientras que el Sounders se presenta después de empatar 2-2 con Atlanta United y es cuarto de la conferencia oeste con 38 puntos.
A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:
CRUZ AZUL VS SEATTLE SOUNDERS: FECHA Y HORA DE COMIENZO
|FECHA
|Jueves, 31 de julio
|HORA
|20:30 horas
|ESTADIO
|Lumen Field
El encuentro entre Cruz Azul y Seattle está programado para el jueves 31 de julio en el Lumen Field de Seattle.
La patada inicial será a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México y 22:30 horas para Estados Unidos (EDT).
CÓMO VER RAYADOS VS FC CINCINNATI ONLINE: CANALES Y STREAMING
MÉXICO
|Apple TV
|Azteca 7
ESTADOS UNIDOS
|Apple TV
|Unimas
|TUDN
|FS1
Este partido será transmitido en televisión en Azteca 7 y mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.
CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS
|11 marzo 2025
|Cruz Azul 4-1 Seattle Sounders
|Concacaf Champions Cup
|05 marzo 2025
|Seattle Sounders 0-0 Cruz Azul
|Concacaf Champions Cup