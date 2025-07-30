+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Leagues Cup
team-logoCruz Azul
team-logoSeattle Sounders FC
Salvador Pérez

Ver EN VIVO ONLINE: Cruz Azul vs Seattle Sounders, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Por la primera fecha de la Leagues Cup 2025, la Máquina se mide con el Sounders y en GOAL te contamos cómo seguir el encuentro.

¡Continúa la actividad de la Leagues Cup 2025! Cruz Azul y Seattle Sounders hacen su presentación en el torneo en la cancha del Lumen Field de Seattle.

La Máquina llega al encuentro después de golear 4-1 al León en la Liga MX, que los dejó en la quinta posición con cinco puntos, mientras que el Sounders se presenta después de empatar 2-2 con Atlanta United y es cuarto de la conferencia oeste con 38 puntos.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

CRUZ AZUL VS SEATTLE SOUNDERS: FECHA Y HORA DE COMIENZO

FECHAJueves, 31 de julio
HORA20:30 horas
ESTADIOLumen Field

El encuentro entre Cruz Azul y Seattle está programado para el jueves 31 de julio en el Lumen Field de Seattle.

La patada inicial será a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México y 22:30 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER CRUZ AZUL VS SEATTLE SOUNDERS ONLINE: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

Apple TV
Azteca 7

ESTADOS UNIDOS

Apple TV
Unimas
TUDN
FS1

Este partido será transmitido en televisión en Azteca 7 y mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

11 marzo 2025Cruz Azul 4-1 Seattle SoundersConcacaf Champions Cup
05 marzo 2025Seattle Sounders 0-0 Cruz AzulConcacaf Champions Cup

LINKS DE INTERÉS

