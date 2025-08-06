+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Leagues Cup
team-logoCruz Azul
team-logoColorado Rapids
MIRA EL PARTIDO EN
Salvador Pérez

Ver EN VIVO ONLINE: Cruz Azul vs Colorado Rapids, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Por la tercera fecha de la Leagues Cup, la Máquina se mide a Colorado, y en GOAL te contamos cómo seguir el encuentro.

¡La Leagues Cup 2025 sigue su curso! Cruz Azul y Colorado Rapids continúan su participación en el torneo, enfrentándose sobre la cancha del Dignity Health Sports Park de Carson.

Cruz Azul, eliminado de la competencia, cierra su participación tras derrotar en penales al LA Galaxy, mientras que Colorado, también eliminado, llega después de caer 2-1 con Xolos de Tijuana.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

CRUZ AZUL VS COLORADO RAPIDS: FECHA Y HORA DE COMIENZO

  
FECHAJueves, 7 de agosto
HORA18:30 horas
ESTADIODignity Health Sports Park

El encuentro entre Cruz Azul y Colorado Rapids está programado para el jueves 7 de agosto en el Dignity Health Sports Park de Carson.

La patada inicial será a las 18:30 horas, tiempo del Centro de México y 20:30 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER CRUZ AZUL VS COLORADO RAPIDS: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

Apple TV
NU9VE
TUDN

ESTADOS UNIDOS

Apple TV
TUDN

Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Sin Antecedentes

LINKS DE INTERÉS

Anuncios

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0