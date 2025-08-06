Ver EN VIVO ONLINE: Cruz Azul vs Colorado Rapids, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

¡La Leagues Cup 2025 sigue su curso! Cruz Azul y Colorado Rapids continúan su participación en el torneo, enfrentándose sobre la cancha del Dignity Health Sports Park de Carson.

Cruz Azul, eliminado de la competencia, cierra su participación tras derrotar en penales al LA Galaxy, mientras que Colorado, también eliminado, llega después de caer 2-1 con Xolos de Tijuana.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

CRUZ AZUL VS COLORADO RAPIDS : FECHA Y HORA DE COMIENZO

FECHA Jueves, 7 de agosto HORA 18:30 horas ESTADIO Dignity Health Sports Park

El encuentro entre Cruz Azul y Colorado Rapids está programado para el jueves 7 de agosto en el Dignity Health Sports Park de Carson.

La patada inicial será a las 18:30 horas, tiempo del Centro de México y 20:30 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER CRUZ AZUL VS COLORADO RAPIDS: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

Apple TV NU9VE TUDN

ESTADOS UNIDOS

Apple TV TUDN

Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Sin Antecedentes

LINKS DE INTERÉS