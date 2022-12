Ver EN VIVO ONLINE Croacia - Marruecos por el tercer puesto del Mundial Qatar 2022: TV, streaming y canal

La vigente subcampeona competirá por la medalla de bronce contra los marroquíes luego que ambos fueran derrotados por Argentina y Francia.

Croacia se cita este sábado contra Marruecos en el Estadio Internacional Khalifa de Al Rayyan, en el partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo de Qatar 2022. La vigente subcampeona se verá relegada a luchar por el bronce en el que será el último partido de Luka Modrić en una cita planetaria y aspira a reeditar su segundo mejor resultado en la competencia, el tercer lugar de Francia 1998. Esto, luego de caer derrotada en manos de Argentina por 3-0 con una soberbia actuación de Lionel Messi y Julián Álvarez, quienes sentenciaron el boleto a la gran final para la Albiceleste. El conjunto africano, por su parte, no pudo ante Francia en Al Bayt e intentará colgarse la medalla que consiguió por última vez Bélgica, que venció a Inglaterra por 2-0 en San Petersburgo en Rusia 2018.

Ambos equipos volverán a verse las caras luego que en el estreno firmaran una igualdad sin goles en Jor, en el primer enfrentamiento oficial en una Copa del Mundo. Su único encuentro anterior fue en el Trofeo Hassan II en diciembre de 1996, jugado en Casablanca. El partido terminó 2-2, con el cuadro balcánico venciendo 7-6 en los lanzamientos penales.

Los antecedentes previos:



Ivan Perisic ha marcado seis goles en la Copa Mundial con Croacia; uno más lo convertiría en el máximo goleador absoluto en la competición, superando a Davor Suker. Azzedine Ounahi, de Marruecos, ha realizado con éxito el 77% de sus entradas a un rival en la Copa del Mundo de 2022 (13/10), la tasa más alta de cualquier jugador con al menos 10 intentos.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Croacia - Marruecos FECHA Sábado, 17 de diciembre ESTADIO Internacional Khalifa HORARIO 12:00 de Argentina y Chile, 09:00 de México, 10:00 de Colombia y Estados Unidos y 16:00 de España

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina y Colombia por DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX. En Chile se podrá seguir en DirecTV Sports, Canal 13 y Chilevisión. Finalmente, en España el juego se podrá ver a través de la 1 TVE.

País Canal Argentina DirecTV Sports (610-619) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619), Canal 13 (13/TV Abierta, 22-713/VTR, 152-1152/DirecTV), Chilevisión (11/TV Abierta, 21-711/VTR, 151-1151/DirecTV) Colombia DirecTV Sports (610-619) México Sky Sports (534/1534 y 536/1536), TUDN (547-1547/Sky, 501-890/Izzi, 503-504/TotalPlay), Azteca 7 (107-1107/Sky, 107/Izzi, Dish, Megacable), Las Estrellas (102-1102/Sky, 102/Izzi, Megacable, Dish, Totalplay) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FOX (465/DirecTV)

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Croacia y xxx estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES Y SUPLENTES