Leagues Cup
team-logoCD Guadalajara
team-logoNueva York Red Bulls
Carlos Martínez

Ver EN VIVO ONLINE: Chivas vs New York RB, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Por el arranque del torneo, el Rebaño Sagrado se miden a los Toros Rojos, y en GOAL te contamos cómo seguir el encuentro.

¡Continúa la actividad de la Leagues Cup 2025! Chivas y New York RB hacen su presentación en el torneo en la cancha del Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey.

El Rebaño se alista para su estreno en el torneo binacional con un objetivo claro: arrancar con el pie derecho y comenzar el camino hacia la siguiente fase. Con la mira puesta en el título, el equipo tapatío buscará imponer condiciones desde el primer partido y demostrar que va en serio en esta edición del certamen.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

CHIVAS VS NEW YORK RED BULLS: FECHA Y HORA DE COMIENZO

FECHAJueves, 31 de julio
HORA17:30 horas
ESTADIORed Bull Arena

El encuentro entre Rojiblancos y Toros Rojos está programado para el jueves 31 de julio en el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey.

La patada inicial será a las 17:30 horas, tiempo del Centro de México y 19:30 horas para Estados Unidos (EDT).

MÉXICO

Apple TV

ESTADOS UNIDOS

Apple TV

Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

FechaPartidoTorneo
10 abril 2018New York RB 0-0 ChivasConcachampions 2028
4 abril 2018Chivas 1-0 New York RBConcachampions 2028

