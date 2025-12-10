Ver EN VIVO ONLINE: Chivas vs New York RB, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

¡Continúa la actividad de la Leagues Cup 2025! Chivas y New York RB hacen su presentación en el torneo en la cancha del Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey.

El Rebaño se alista para su estreno en el torneo binacional con un objetivo claro: arrancar con el pie derecho y comenzar el camino hacia la siguiente fase. Con la mira puesta en el título, el equipo tapatío buscará imponer condiciones desde el primer partido y demostrar que va en serio en esta edición del certamen.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

CHIVAS VS NEW YORK RED BULLS: FECHA Y HORA DE COMIENZO

FECHA Jueves, 31 de julio HORA 17:30 horas ESTADIO Red Bull Arena

El encuentro entre Rojiblancos y Toros Rojos está programado para el jueves 31 de julio en el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey.

La patada inicial será a las 17:30 horas, tiempo del Centro de México y 19:30 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER CHIVAS VS NEW YORK RED BULLS ONLINE: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

Este partido será transmitido mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Fecha Partido Torneo 10 abril 2018 New York RB 0-0 Chivas Concachampions 2028 4 abril 2018 Chivas 1-0 New York RB Concachampions 2028

