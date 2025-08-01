Ver EN VIVO ONLINE: Chivas vs Charlotte FC, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

¡Continúa la actividad de la Leagues Cup 2025! Chivas y Charlotte FC disputan su segundo compromiso del torneo hacen su presentación en el torneo en la cancha del Bank of America Stadium de Charlotte.El Rebaño se presenta después de caer 1-0 con New York Red Bulls, mientras que Charlotte llega después de caer 4-1 con Juárez FC.
A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:
CHIVAS VS CHARLOTTE FC: FECHA Y HORA DE COMIENZO
|FECHA
|Domingo, 3 de Agosto
|HORA
|17:50 hrs
|ESTADIO
|Bank of America Stadium
El encuentro entre Chivas vs Charlotte FC está programado para el domingo 3 de agosto en el Bank of America Stadium de Charlotte.
La patada inicial será a las 17:50 horas, tiempo del Centro de México y 19:50 horas para Estados Unidos (EDT).
CÓMO VER RAYADOS VS FC CINCINNATI ONLINE: CANALES Y STREAMING
MÉXICO
|Apple TV
|NU9VE
|TUDN
ESTADOS UNIDOS
|Apple TV
Este partido será transmitido en televisión en NU9VE, TUDN y mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.
CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS
|Sin Antecedentes