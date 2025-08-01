Ver EN VIVO ONLINE: Chivas vs Charlotte FC, por la Leagues Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

¡Continúa la actividad de la Leagues Cup 2025! Chivas y Charlotte FC disputan su segundo compromiso del torneo hacen su presentación en el torneo en la cancha del Bank of America Stadium de Charlotte.

El Rebaño se presenta después de caer 1-0 con New York Red Bulls, mientras que Charlotte llega después de caer 4-1 con Juárez FC.

A continuación, en GOAL te contamos todos los detalles del partido:

CHIVAS VS CHARLOTTE FC : FECHA Y HORA DE COMIENZO

FECHA Domingo, 3 de Agosto HORA 17:50 hrs ESTADIO Bank of America Stadium

El encuentro entre Chivas vs Charlotte FC está programado para el domingo 3 de agosto en el Bank of America Stadium de Charlotte.

La patada inicial será a las 17:50 horas, tiempo del Centro de México y 19:50 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER CHIVAS VS CHARLOTTE FC ONLINE: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

Apple TV NU9VE TUDN

ESTADOS UNIDOS

Este partido será transmitido en televisión en NU9VE, TUDN y mediante streaming por Apple TV. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Sin Antecedentes

