Ver EN VIVO Barcelona vs Espanyol por DirecTV Sports, de la Liga de España: streaming, TV y canal

En partido correspondiente a la fecha 15 de LaLiga, Barcelona recibe a Espanyol en el Camp Nou.

Barcelona recibe a Espanyol en partido correspondiente a la fecha 15 de LaLiga. Con el Camp Nou como escenario, se presenta el líder del campeonato, con el objetivo de mantenerse en la cima tras la pausa por el Mundial de Qatar 2022.

Los Culés se fueron a la pausa con una racha de cinco victorias en LaLiga, pero la decepción de caer eliminados en la Champions League. El cuadro a cargo de Xavi Hernández es el líder del torneo con 37 puntos, un par por encima del Real Madrid.

Por su parte, los Periquitos se presentan al compromiso sin triunfos en sus cinco juegos más recientes, incluidas un par de derrotas. El equipo dirigido por Diego Martínez es décimo sexto en el tablero con 12 unidades, solo una por encima de la zona de descenso.

Guía de LaLiga 2022/2023: cuándo empieza, fechas, equipos, ascensos, descensos y calendario

Acá en GOAL, te contamos todo lo que necesitas saber del partido.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Barcelona - Espanyol FECHA Sábado 31 de diciembre ESTADIO Camp Nou - Barcelona, España HORARIO 10:00 (ARG, BRA, CHI), 08:00 (COL), 07:00 (MEX), 14:00 (ESP), 05:00 (ET) y 08:00 (PT) (USA)

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Sudamérica por DirecTV Sports. En México se podrá disfrutar del compromiso por Sky Sports. En Estados Unidos estará disponible por ESPN Deportes. Finalmente, en España pasarán el duelo por Movistar LaLiga.

Argentina 610-611/1610-1611 México 1516-1524 Colombia 610 y 619 Chile 610-611/1610-1611 Estados Unidos 466 (DirecTV)

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Barcelona y Espanyol estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

BARCELONA

A confirmar.

ESPANYOL



A confirmar