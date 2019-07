Vela: "No tengo ningún problema con Zlatan"

El '10' del cuadro angelino le bajó el tono a la polémica entre ambos en la previa del All Star Game.

Si algo le faltaba a la para condimentarla era una rivalidad entre dos futbolistas, más allá de los clubes. Y eso parece que le han dado Carlos Vela y Zlatan Ibrahimovic con el LAFC y el detrás de ellos. Ya tuvieron una serie de dimes y diretes en el pasado clásico, pero ahora deberán dejarlo a un lado cuando ambos tiren para el mismo lado cuando enfrenten con el Equipo de las Estrellas al .

"No tengo ningún problema con él. Vamos a jugar juntos, estamos aquí para divertinos", señaló el atacante en cuanto los reporteros le cuestionaron por el duelo. Cabe recordar que el sueco se impuso 3-2 en el partido más reciente con un hat-trick suyo que desdenó el doblete del mexicano. Eso sí, como el exChivas apuntó, eso no quitó que él tuviese más tantos esta temporada y su cuadro sea el líder en la Conferencia Oeste.

Ganó la guerra de declaraciones previa a #ElTrafico y apareció con un hat-trick durante el partido 👊👊@Ibra_official es el 👑REY de Los Ángeles 🔥 pic.twitter.com/NpON7su9nZ — Goal en español (@Goal_en_espanol) July 21, 2019

"Es bueno, es una gran experiencia la de jugar con los mejores de esta Liga. Seremos compañeros por estos pocos días y trataremos de poner a la MLS bien arriba y disfrutarlo", añadió.

Sobre si está completamente seguro de no volver a la Selección mexicana tras la 2019, no se mostró tan cerrado a diferencia de otras ocasiones; sin embargo sería a futuro. "Obviamente primero tendría que hablarlo con el Tata (Martino) y otra mucha gente. Por el momento no lo considero.”