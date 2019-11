Valverde: "Siempre habrá marejada en Barcelona"

El 'txingurri' se toma con naturalidad las críticas al equipo y adelanta que Lenglet está recuperado de sus molestias y listo para ser titular.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa en la jornada previa a la visita del al Camp Nou en la que será la quinta jornada de la .

¿Qué falta? "Marejada va a haber siempre, estamos en el club que estamos y siempre será así, por una cosa u otra; venimos de ganar un partido tras sufrir mucho y aquí se nos exige ganar y dar una lección de fútbol en cada partido y no siempre lo conseguimos, lo bueno es que cuando se habla mucho siempre hay otro partido y los que jugamos somos nosotros, queremos ganar para que la gente esté contenta con nuestro juego".

Falta de regularidad. "Tenemos que mejorar cosas, pero también podemos fijarnos en lo que podemos asentar, el otro día el partido tenía mucha dificultad y le dimos la vuelta, la actitud fue buenísima porque nunca le perdimos la cara al partido y hay que valorar eso a pesar de que el partido no fuera redondo".

Sustituir a Busquets. "Si le cambio es porque juega de titular, cuando sale de suplente no le cambio; hay un entrenador que decide y el resto opina, si le dejo en el campo y le sacan la segunda amarilla y le expulsan también recibiría críticas, es imposible contentar a todo el mundo".

Arthur. "No tiene ningún problema, ha vuelto bien de la selección; ha entrado en momentos determinados pero también lo han pasado Aleñá o Rakitic, su tendencia es la de ser mediocentro y eso condiciona en función del partido que yo pueda ver, es seguro manteniendo el balón, le pedimos estar más adelante y jugará más partidos".

Posición De Jong. "Cualquier jugador quiere ser titular y luego después lo de la posición, bueno, él puede estar en todas, como interior se descuelga en ataque con sus conducciones mientras que Busquets es un jugador más posicional, puede alternar ambas posiciones sabiendo que en el futuro, igual estoy hablando de más, tenderá a hacer más de mediocentro, es mi sensación".

Defensa. "Lenglet vino con molestias de la selección y no quise arriesgar pero ya hizo el entrenamiento completo y pensamos que puede estar, tenemos el problema de Piqué pero está Samuel, que el otro día hizo un buen partido, con Todibo y Araujo estamos bien cubiertos".

Junior Firpo. "Está respondiendo bien a la exigencia de nuestro club, mañana es una prueba difícil para él y para todos pero confiamos en él porque está respondiendo".

Todibo. "Vino de la selección con molestias y decidí no correr riesgos, Araujo es de la cantera y quiere aprender, es serio en el trabajo y nos puede ayudar, es fuerte, va bien por arriba y es rápido para jugar con espacio a la espalda".

Resultadismo. "La mejor manera de ganar es generar ocasiones y que el contrario no te hace ninguna, eso es jugar bien porque defiendes y atacas bien; si tienes la pelota pero no haces ocasiones te falta lo más importante y lo que tratamos es de encontrar el resultado a través del juego, el otro día lo hicimos a balón parado pero eso pasó porque estuvimos atacando, el contrario no está para aplaudirnos sino para complicarnos la vida y el lo hizo bien y hasta nos superó, pero no se trata más que de eso".

Importancia. "Es un partido importante para todos y tenemos cierta ventaja porque si ganamos seríamos primeros de grupo y tendremos al público en casa, donde somos fuertes, el premio es enorme pero también el Dortmund viene a jugársela a pesar de que ellos tienen el último partido en casa".

Guardiola, ¿un buen político? "Lo ignoro completamente, es un gran entrenador, una referencia mundial para muchos, y me imagino que seguirá entrenando pero no tengo ni idea, le considero como un grandísimo entrenador, lo demás lo desconozco".