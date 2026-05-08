Valentijn Driessen: «Sería el delantero ideal para el Ajax»

Según el podcast «Kick-Off» de De Telegraaf, Valentijn Driessen ve a Luuk de Jong como un refuerzo ideal para el Ajax. El delantero de 35 años del FC Porto debe regresar a los Países Bajos por un asunto familiar delicado, según Zerozero.

Según el medio luso, la grave enfermedad de un familiar en los Países Bajos ha sido determinante en la decisión del exinternacional holandés, que quiere estar cerca de su familia en este difícil momento.

Driessen analizará el viernes el futuro del jugador y lo vincula con el Ajax: «Sería un excelente delantero».

«Es cierto que ha sufrido una lesión grave. Habrá que ver cómo se recupera», advierte el observador del Ajax, Mike Verweij, cauteloso con el jugador. «Ya tiene una edad. A esa edad se necesita más tiempo para ponerse en forma. Pero al FC Twente, al Ajax... Les vendría muy bien».

«En los Países Bajos suele pasar: un jugador se lesiona de gravedad, no vuelve a jugar esa temporada y el club le ofrece renovar bajo condiciones. Aquí no ha sido así, pero De Jong quiere regresar», concluye Driessen.

«Y esa fue una de las razones por las que volvió a elegir el PSV. Ya no quería seguir en el extranjero», concluye Driessen sobre el regreso de De Jong al PSV en 2022. El delantero permaneció en Eindhoven tres años antes de fichar por el FC Porto.