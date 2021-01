Uriel Antuna y Carlos Rodríguez llaman la atención en Europa

En exclusiva con Goal, Sergio Lugo confirmó que existe un seguimiento a estos dos jóvenes jugadores.

El buen momento que vive Hirving Lozano con el Napoli de Italia se ha traducido en que en Europa pongan mucha mayor atención al desempeño de futbolistas mexicanos como proyectos a futuro.

Es por ello por lo que en el Viejo Continente han recibido reportes desde México del desempeño de hombres como Uriel Antuna con Chivas y Carlos Rodríguez con Rayados de Monterrey, ambos seleccionados nacionales a espera de futuras contrataciones.

“En Italia hay mucho reconocimiento y credibilidad hacia el Chucky por lo que está logrando, a través de eso se logró que algunas empresas de futbol con quienes tengo contactos me llamaron para ver si había posibilidades de conseguir jugadores con las características de Lozano en México. Por supuesto que las hay, hay que trabajar y mejorar”, mencionó Sergio Lugo Barrón, entrenador mexicano que ha fungido como enlace con clubes en entrevista con Goal.

“El caso de Antuna tiene muchas cualidades, tendría que trabajar otras si aspira jugar en Europa, es eso en concreto”, agregó sobre el canterano de Santos Laguna.

Lugo detalló que se ha puesto en contacto con Víctor Manuel Vucetich, actual entrenador de Chivas sobre la situación en la que se encuentra el extremo tricolor, con detalles por cambiar.

“No específicamente del Napoli, como ves la opción de colocar a un jugador con las características del Chucky Lozano en Italia o en Europa, en algún otro país, no es de que mañana vienen y se lo llevan, primero se tiene que hablar con el club, con su representante, el único enterado es Víctor Manuel Vucetich con el que hablé. Ya está enterado de todo, pero para ir a Europa Antuna tendría que mejorar algunos aspectos tácticos”, dijo.

Explicó los motivos de las deficiencias que ha tenido Antuna y que le han generado conflicto en su carrera profesional. “Yo creo que los técnicos no lo han orientado adecuadamente, le está faltando lo que estamos viendo en el futbol mundial, si tú ves jugar a Sadio Mané del Liverpool, ves jugar a Mbappe del PSG, cuando tienen la pelota son los primeros en ir. El jugador mexicano tiene que adecuarse a la evolución del futbol, no es como antes. Antuna para adelante es muy brillante, encarador, para atrás le cuesta”, mencionó.

También habló de Rodríguez Gómez, quien también tiene experiencia en España con el CD Toledo de la Segunda División B y de quien hizo una comparación con Uriel. “Afortunadamente creen mucho en mi opinión, por eso me las piden, hay tres o cuatro con posibilidades, el otro es Carlos Rodríguez, muy joven, tácticamente de lo más aplicado que hay en el país, por eso es seleccionado nacional, no tiene la profundidad de Antuna pero sí lo táctico que Antuna no tiene. Se tiene que buscar potencializar las virtudes y corregir las deficiencias para el futbol europeo, de alto rendimiento, en México se triunfa con ciertas carencias”.

Detalló los pasos a seguir en caso de que su futuro esté en Europa: “Primero tendría que mandar videos, que me los autoricen, saber si el jugador quiere ir, que el club lo autorice, por respeto al club y al joven se le tiene que llamar primero al entorno, viendo si hay luz verde se hace el proceso de colocarlo por medio de los videos”.

“Hablar con el jugador, su representante si les interesa, si dan luz verde hay que respetar al club, hablar del proyecto que puede haber una posible oferta, también los detalles por corregir que Antuna debe hacer en estos meses, por supuesto que Vucetich lo autorizó, que el jugador quiera ir, que cumpla un sueño, el técnico ya lo sabe, si lo autorizan hablaría con la gente de Europa para ver las posibilidades que vaya, después entra la otra situación que es lo económico”, agregó.