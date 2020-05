Uriel Antuna: "Sí pesa la camiseta de Chivas"

El delantero Rojiblanco considera que no ha sido sencillo vestir los colores de su nuevo club.

Entre todos los refuerzos que contrató para el Clausura 2020, probablemente del que la afición tenía más expectativas era de Uriel Antuna. El Brujo fue una de las figuras de la Selección mexicana en la 2019, además de erigirse como una pieza importante para el .

Las cosas dentro del terreno de juego han sido distintas, y la adaptación del extremo derecho ha sido complicada. Solo ha disputado el 71.67 de los minutos, aún sin marcar ningún gol y ganándose algunas críticas por su desempeño.

En entrevista con Fox Sports, el exManchester City contó cuánto le ha costado el cambio de club: "Siempre me gustaron los retos difíciles desde que me planteó Ricardo (Peláez) la opción de ir a Chivas, sí llegué a pensar de que me van a cargar todo ese peso a mí, siendo un jugador joven de 22 años y no me siento al cien consolidado, traté de agarrarlo de la mejor manera, si bien no se me dieron las cosas tan bien, trato de siempre de mantener la línea, de estar relajado, de que las cosas van a llegar", aseguró.

“Hay una responsabilidad muy grande detrás de estar en Chivas, es uno de los clubes más grandes de , todo mundo los está viendo, si no van bien, los matan, si van bien son los mejores, todo ese tipo de cosas hay que saberlas llevar y no estresarse por las malas o buenas críticas que te hacen. Sí te podría decir que pesa la camiseta por lo grande que es Chivas”, contestó al ser cuestionado respecto a las obligaciones de portar la Rojiblanca.

Finalmente, defendió a los demás fichaje Rojiblancos, pues únicamente José Juan Macías se ha afianzado con el puesto: “La mayoría que llegamos somos jugadores en proceso de consolidarnos, que nos carguen este reto es difícil. Me gustan las cosas difíciles, no me gustan las cosas fáciles y estas son las consecuencias".