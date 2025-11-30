Universidad Central vs. Carabobo, Final Primera División de Venezuela 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Universidad Central recibe a Carabobo en la ida de la final de la Primera División de Venezuela este domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas, tiempo de Venezuela, en el Estadio Olímpico de Caracas.

El Granate viene de consagrarse campeón del torneo Clausura venezolano tras derrotar a la Academia Puerto Cabello y ahora, va por el título absoluto en donde tratará de sacar ventaja en la ida.

La vuelta de la serie se disputará el próximo sábado 6 de diciembre en el Polideportivo Misael Domingo para definir al campeón absoluto del fútbol venezolano.

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING Sudamérica Venevisión (Venezuela), Fanatiz (Resto de Sudamérica) España Fanatiz México Fanatiz Estados Unidos Fanatiz

El partido estará disponible en Venezuela por Venevisión, mientras que en el resto de países se podrá ver a traves de Fanatiz.

El partido se disputa este domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Olímpico de Caracas.

Venezuela: 18:00 horas

18:00 horas México:16:00 horas

Estados Unidos:17:00 horas (tiempo del este)

España:23:00 horas

Universidad Central ha tenido un gran 2025 al ganar el torneo Apertura y la Copa de Venezuela, por lo que buscarán cerrar el año alzando el título absoluto del fútbol venezolano.

Carabobo llega con sed de revancha, pues el año pasado perdieron la final absolta en contra del Deportivo Táchira y esperan que en esta oportunidad, la historia sea diferente.

