GOAL

Universidad Central vs. Carabobo, Final Primera División de Venezuela 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la final de la Primera División de Venezuela 2025 entre Universidad Central y Carabobo, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Universidad Central recibe a Carabobo en la ida de la final de la Primera División de Venezuela este domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas, tiempo de Venezuela, en el Estadio Olímpico de Caracas.

Sigue aquí en directo el partido Universidad vs Carabobo por la final de la Primera División de Venezuela

El Granate viene de consagrarse campeón del torneo Clausura venezolano tras derrotar a la Academia Puerto Cabello y ahora, va por el título absoluto en donde tratará de sacar ventaja en la ida.

La vuelta de la serie se disputará el próximo sábado 6 de diciembre en el Polideportivo Misael Domingo para definir al campeón absoluto del fútbol venezolano.

En GOAL te presentamos toda la información sobre cómo ver este partido:

Cómo ver Universidad Central vs Carabobo, Final Primera División Venezuela 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
SudaméricaVenevisión (Venezuela), Fanatiz (Resto de Sudamérica)
EspañaFanatiz
MéxicoFanatiz
Estados UnidosFanatiz

El partido estará disponible en Venezuela por Venevisión, mientras que en el resto de países se podrá ver a traves de Fanatiz.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

El partido se disputa este domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Olímpico de Caracas.

  • Venezuela: 18:00 horas
  • México:16:00 horas
  • Estados Unidos:17:00 horas (tiempo del este)
  • España:23:00 horas

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de Universidad Central

Universidad Central ha tenido un gran 2025 al ganar el torneo Apertura y la Copa de Venezuela, por lo que buscarán cerrar el año alzando el título absoluto del fútbol venezolano.

Noticias de Carabobo

Carabobo llega con sed de revancha, pues el año pasado perdieron la final absolta en contra del Deportivo Táchira y esperan que en esta oportunidad, la historia sea diferente.

Cómo llegan al partido

UNI
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

CBF
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/2
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

UNI

Últimos partidos

CBF

2

Victorias

1

Empate

2

Victorias

7

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificación

