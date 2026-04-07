Una prueba médica decidirá el destino de Benzema

En un asunto que aún envuelve cierta incertidumbre, el delantero francés Karim Benzema está a punto de conocer su estado físico antes de dos partidos decisivos para el Al-Hilal.

Benzema se someterá hoy martes a pruebas de campo decisivas para determinar su posible participación en el partido del equipo contra Al-Khaloud, previsto para mañana miércoles en la jornada 29 de la Liga Roshen de Arabia Saudí en el estadio «Al-Mamlakah Arena» de Riad.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», las posibilidades de que Benzema participe en el partido contra el Al-Sadd qatarí el próximo lunes, correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia, parecen altas, aunque la decisión final sobre su participación ante el Al-Khaloud se tomará durante los entrenamientos de hoy.

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Benzema sufrió una lesión inesperada en un dedo del pie la noche de la concentración previa al último partido contra el Al-Taawoun, que terminó en empate 2-2, lo que llevó al entrenador italiano Simone Inzaghi a confiar en la joven pareja formada por Mohamed Qader Miti y el brasileño Marcos Leonardo en la línea de ataque.

Por otra parte, Inzaghi recibió una buena noticia el lunes con la incorporación de los extremos Salem Al-Dossari y Sultan Mandash a los entrenamientos colectivos, tras recuperarse de sus lesiones en la rodilla y el tobillo, respectivamente.

Por su parte, el francés Simon Bouabri continúa con su programa de preparación física para volver progresivamente a los entrenamientos con balón.

Se espera que el entrenador Simone Inzaghi dé una rueda de prensa en la que revele las últimas novedades sobre la disponibilidad de los jugadores antes del partido contra el Al-Khulud.