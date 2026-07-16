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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Una mirada que acabó en castigo... ¡Bellingham cae en el pozo de Messi!

L. Messi
J. Bellingham
Inglaterra vs Argentina
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EE. UU.

El mago argentino sigue arrasando con sus rivales

La discusión entre Lionel Messi y Jude Bellingham escaló hasta convertirse en un duro castigo en el campo.

En la primera parte, «Belli» y el mago argentino discutieron por una decisión arbitral.

Lo más llamativo fue la mirada burlona de Messi al marcharse, imagen que se viralizó en medios y redes.

Sin embargo, esa mirada resultó un castigo para el inglés y sus compañeros, sobre todo en la segunda parte: Messi fue imparable, recorrió todo el campo, regateó a los defensas con maestría y dio las dos asistencias que dieron la victoria a Argentina, convirtiéndose en el primer jugador con 10 asistencias decisivas en eliminatorias de la historia del Mundial.

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La actitud de Bellingham recordó otros duelos en los que Messi castigó a rivales que le provocaron, como los madridistas Casemiro, Pepe y Sergio Ramos, a quienes marcó goles clave y superó con regates.



También el exdefensa egipcio Ahmed Ghanem Sultan contó que su compañero Mahmoud Abdel Razek «Shikabala» le retó con algunas jugadas técnicas en el Mundial Juvenil 2003, y los «Faraones» lo pagaron caro.

El “mago” argentino es una de las mayores figuras del fútbol, si no la más grande de la historia, gracias a sus estadísticas individuales y colectivas, y a su capacidad para cambiar partidos y ganar.

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