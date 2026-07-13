Una medida estricta habría impedido a Messi representar a Argentina

La Federación Argentina de Fútbol impuso una norma que impide a los jugadores que se marchen al extranjero sin contrato profesional en el país integrar las selecciones nacionales.

Según Sport Bible, esta norma habría impedido a Lionel Messi jugar con la Albiceleste de haberse aplicado antes.

La medida se conoce tras la clasificación de los campeones del mundo a semifinales, donde enfrentarán a Inglaterra en Atlanta, tras vencer a Suiza 3-1 en la prórroga. La Albiceleste busca su cuarto título, liderada por Lionel Messi, autor de ocho goles en su sexta Copa, un récord.

Messi, quien debutó en un Mundial hace 20 años y ya marcó 21 goles, no habría podido lograrlo de haber empezado su carrera ahora.

La medida, anunciada en febrero, busca proteger a los clubes locales ante la fuga de talentos.

La legislación argentina permite a los jugadores firmar contratos profesionales a partir de los 16 años. La medida se adoptó tras varios casos en los que, por la ley de «autoridad parental», los padres decidieron el primer contrato del jugador, dejando al club formador solo con una indemnización por formación.

La Federación Argentina busca frenar esta práctica. Javier Méndez Cartier, director de selecciones juveniles, declaró: «Por decisión de nuestro presidente y su comité ejecutivo, la Asociación Argentina de Fútbol defiende los intereses de los clubes formadores. Quien use los derechos parentales para emigrar no será convocado a la selección».

Messi se formó en Newell’s Old Boys antes de incorporarse a La Masía del Barcelona a los 13 años; de darse hoy, ese traspaso le impediría jugar con Argentina.

Lo mismo ocurriría con Emiliano Martínez, quien dejó las divisiones inferiores de Independiente para fichar por el Arsenal en 2010 sin firmar contrato profesional en Argentina.

Lo mismo ocurrió con Giuliano Simeone, hijo del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, quien fichó por el club español en 2019 tras formarse en River Plate sin firmar contrato profesional en Argentina.