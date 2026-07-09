Una mano antes del gol... ¿Es ilegal el primer gol de Francia?

El primer gol de Kylian Mbappé a Marruecos en cuartos del Mundial 2026 generó polémica por un posible toque de mano de Adrien Rabiot al inicio de la jugada.

La cuenta «Archivo Var», especializada en arbitraje, confirmó que el gol era válido y que no hubo infracción que requiriera la intervención del vídeoarbitraje.

A través de la plataforma «X», la cuenta preguntó: «¿Era revisable mediante el vídeoarbitraje la mano que precedió al gol de Mbappé?».

Y respondió de forma categórica: «No».

Explicó que Rabiot tocó el balón con la mano tras un rebote previo en su pie, por lo que el contacto fue involuntario.

Además, recordó que el reglamento exime de revisión por VAR este tipo de contactos accidentales, siempre que el jugador que toca el balón con la mano no sea el mismo que marca.

Por tanto, el gol de Mbappé a Marruecos es válido y el árbitro actuó conforme al protocolo del VAR y a las normas de la FIFA.

La selección francesa avanzó a semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Marruecos, en los cuartos de final, repitiendo así su superioridad sobre los «Leones del Atlas» en las eliminatorias del Mundial. Destacó Yassine Bono, quien detuvo un penalti de Kylian Mbappé pese a encajar dos goles.

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