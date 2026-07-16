Una lesión inesperada... ¿Se perderá Lamine Yamal la final del Mundial?

Lamine Yamal, estrella de España, ha alarmado a la afición horas antes de la final del Mundial 2026 contra Argentina.

La final se disputará el domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

A 72 horas del encuentro, el diario AS informó que Yamal se ausentó de la sesión de entrenamiento del jueves.

El diario explicó que la estrella del Barcelona no participó en los entrenamientos colectivos, ya que apareció con una venda en el muslo izquierdo.

La lesión genera dudas sobre su presencia en la final, lo que sería un golpe duro para la selección.

No obstante, el periodista español Alfredo Martínez ha disipado las dudas al asegurar que Yamal y Pedro Porro, quien tampoco entrenó, estarán listos para la final.

El martes marcó el penalti que abrió el 2-0 contra Francia y completó el partido sin ser sustituido.

El jugador de 19 años solo ha marcado un gol en este Mundial, en la victoria 4-0 sobre Arabia Saudí en la segunda jornada de grupos.