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Abobakr El Mokadem

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«Una gran decepción»... Bernardo Silva rompe su silencio tras decir adiós al Mundial

Portugal vs España
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Portugal quedó eliminada en cuartos de final

Bernardo Silva, estrella de Portugal, rompió su silencio unos días después de la eliminación de su selección del Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España en octavos.

El equipo luso, criticado por su bajo nivel en el torneo de Estados Unidos, Canadá y México, cayó en octavos ante España.

A través de Instagram, Silva admitió: «Un Mundial decepcionante; lamentamos que haya terminado tan pronto».

Y añadió: «Ha sido y seguirá siendo un gran honor representar a nuestra selección. Muchas gracias al pueblo portugués por su apoyo y por la esperanza que nos ha dado».


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