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Una etapa complicada amenaza a la estrella de Francia... y Mbappé interviene

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R. Cherki
K. Mbappe
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Ryan Sharqi, estrella de Francia, vive un momento complicado que amenaza su presencia en el Mundial.

Según «AS», que cita a «L'Équipe», el jugador no puede exigir más minutos por el alto nivel de sus competidores directos. 

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Marcus Thuram le recuerdan que su momento llegará.

Según L'Équipe, el centrocampista vive un momento difícil tanto en lo deportivo como en lo personal.

Según el diario galo, esta situación le genera gran tensión desde el fin de semana, además de insomnio y noches en vela.

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Quienes le rodean aseguran que su reacción tras el partido contra Suecia fue solo frustración hacia sí mismo.

Sin embargo, las imágenes de televisión mostraron que Sharqi ignoró a su entrenador, Deschamps, al finalizar el partido, al negarse a darle la mano a pesar de que el técnico se la tendió.

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