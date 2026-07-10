Una cifra «sin precedentes» conmociona a Francia... ¡Marruecos hace historia!

El canal francés M6 batió récords de audiencia al retransmitir el partido de cuartos de final del Mundial 2026, en el que Francia venció a Marruecos 2-0. Más de 16 millones de espectadores lo siguieron pese a su inicio a las 22:00 h.

Según la empresa de medición de audiencias «Mediatract», el partido alcanzó un 72,8 % de cuota, es decir, más de 7 de cada 10 espectadores franceses sintonizaron el encuentro.

Superó al debut ante Senegal (14 M) y al duelo de octavos contra Paraguay (12,2 M), lo que confirma el creciente entusiasmo del público.

Si se añaden los espectadores de BeIN Sports, el total podría superar holgadamente los 16 millones.

A pesar de los 5.500 kilómetros que separan el estadio Gillette de Francia, los aficionados no se perdieron ni un segundo del duelo contra los Leones del Atlas.

El seleccionador Didier Deschamps, satisfecho por el pase a semifinales, reconoció el entusiasmo en Francia y declaró en la rueda de prensa: «Aunque aquí estoy inmerso en mi propio mundo, me imagino que en Francia hay un gran entusiasmo. Pero eso también forma parte del asunto; nuestro deber es crear esos sentimientos y compartirlos».

Y añadió: «Tenemos una misión con esta camiseta, con todas las mujeres, niños, abuelos y abuelas que adoran a la selección francesa y quieren que gane», insistiendo en que el equipo no se detendrá.

La semifinal del lunes 14 de julio, ante el ganador de España o Bélgica, se prevé que bata récords de audiencia al emitirse a las 21:00 horas en París, con expectativas de superar los 20 millones de espectadores.