¡Una cifra impresionante! España logra un récord histórico

La selección española de fútbol conquistó su segunda estrella al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga de la final del Mundial 2026, y se convirtió en el primer país en ganar simultáneamente los títulos masculino y femenino. según confirmó la FIFA.

El mérito se debe a la victoria de la selección masculina, dirigida por Luis de la Fuente, ante Argentina de Lionel Messi, tres años después de que la selección femenina conquistara el Mundial de 2023 en Australia y Nueva Zelanda.

Este récord se mantendrá, al menos, hasta el próximo verano, cuando se celebre el Mundial femenino de 2027 en Brasil, donde otros países intentarán igualar el excepcional logro español.

Una serie de récords excepcionales

Durante el torneo en Estados Unidos, Canadá y México, España batió varios récords Guinness: Unai Simón terminó con siete partidos imbatido y solo un gol encajado.

Además, la selección encadenó 38 partidos sin perder, récord histórico en el fútbol masculino, y Luis de la Fuente, a sus 65 años, se convirtió en el técnico más veterano en ganar un Mundial.

Es el segundo título de España tras el de Sudáfrica 2010.