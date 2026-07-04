Un nuevo logro que engrandece la trayectoria de Bono con Marruecos

Yassine Bono, portero de Marruecos, hace historia con los «Leones del Atlas» tras brillar en los octavos del Mundial 2026 contra Canadá.

El seleccionador, Mohamed Wahbi, confirmó su titularidad, consolidando su papel como pilar del equipo.

Su presencia ante Canadá le permitirá alcanzar 95 partidos internacionales y quedar solo en el tercer puesto de la lista de jugadores con más encuentros con los «Leones del Atlas».

Hasta ahora compartía el tercer puesto con la leyenda Ahmed Faras, quien jugó 94 partidos.

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La lista la lidera el histórico defensa Noureddine Naybet, con 115 partidos, seguido de Ashraf Hakimi, que sumará 101 ante Canadá.

Bono es una de las estrellas de la actual generación marroquí y clave en los logros recientes, desde la histórica clasificación a semifinales en 2022 hasta la actual participación.

Ahora aspira a alcanzar los cuartos de final y añadir un nuevo capítulo a su brillante trayectoria con la selección.