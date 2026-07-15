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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Un gol significa tres cifras... Messi persigue un logro excepcional que data de hace 96 años

L. Messi
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Todos los caminos llevan a la pulga a la gloria en el Mundial

Las ambiciones de Lionel Messi no se limitan a llevar a Argentina a la final del Mundial 2026; este miércoles, en la semifinal contra Inglaterra, el capitán del «Tango» está a punto de alcanzar varios récords que lo inmortalizarían en la historia de la Copa.

Ya lleva ocho goles, comparte el liderato de goleadores con Kylian Mbappé y está a un paso de varios récords que resisten desde hace nueve décadas.

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Un gol más le bastaría para batir un récord histórico con Argentina.

Según Squawka, un tanto más lo convertiría en el máximo anotador de Argentina en una sola Copa, superando los 8 goles de Guillermo Stábili en 1930.

Un logro que no se ve desde hace más de medio siglo.

Además, sería el sexto futbolista en alcanzar 9 tantos en una sola Copa y el primero desde que Gerd Müller marcara 10 en 1970.

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Además, igualaría el récord sudamericano de Ademir.

Además, cualquier tanto le bastará para igualar el récord sudamericano de 9 goles en una sola Copa, en poder del brasileño Ademir desde 1950.

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