El árbitro francés François Litxer provocó la ira de la selección egipcia y de su cuerpo técnico durante el partido contra Argentina, disputado este martes por la tarde en los octavos de final del Mundial de 2026.

Durante el encuentro, mostró favoritismo hacia los argentinos en cada choque y aplicó criterios distintos cuando se trataba de Egipto.

Mostrar tarjetas amarillas a los jugadores egipcios le resultaba muy fácil al árbitro francés, que se mostró indulgente en más de una ocasión con los jugadores argentinos.

En la segunda parte, Zico marcó tras un rebote, pero el árbitro, tras revisar el vídeo, anuló el gol por una falta previa de Marwan Attia sobre Lisandro.

Pero el francés François Litxer enfureció a los egipcios con el tercer gol de Argentina, marcado en el descuento.

En el inicio de la acción, Salah entró al área por la derecha y sufrió una falta clara; al mismo tiempo, Omar Marmoush fue agarrado de la camiseta para impedirle recibir un posible pase.

El balón rebotó hacia el área egipcia y Enzo Fernández marcó el tercero entre fuertes protestas del equipo local.

En vez de revisar la jugada, el árbitro provocó a Egipto expulsando al preparador de porteros, Saafan Al-Saghir, a varios jugadores y al técnico Hossam Hassan.

En resumen, el árbitro mostró dos caras: una favoreció a Argentina y otra buscó, de forma deliberada, eliminar a los Faraones, mancha que marcará su trayectoria.