Un duro golpe: la estrella de Egipto se perderá el partido contra Australia

Egipto perderá a uno de sus mejores jugadores para el partido del viernes contra Australia en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

El centrocampista Muhannad Lashin se perderá el encuentro tras acumular su segunda amonestación en el duelo ante Irán.

Egipto ya estaba clasificado tras empatar 1-1 con Irán en la última jornada de grupos.

Mahmoud Saber adelantó a Egipto en el 5’ tras un disparo de Mohamed Salah que rebotó en la defensa; el portero despejó, el balón llegó a Saber, que remató entre las piernas del guardameta.

En el 9, el árbitro pitó penalti tras un pase fallido de Mohamed Abdel Moneim que derribó a Mehdi Taremi.

Mustafa Shubair, portero egipcio, detuvo con maestría el disparo de Tarmi.

Irán empató con un disparo de Milad Mohammadi que repelió Shubair; el rebote lo aprovechó Ramin Rezaian para marcar.