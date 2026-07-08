Un día excepcional con un regusto amargo para la estrella de los Faraones

Mahmoud Hassan «Trezeguet» alcanzó un nuevo hito en su carrera internacional con Egipto, aunque fue un momento duro para los Faraones.

Trezeguet ingresó por Haitham Hassan en el 73’ del Egipto-Argentina de octavos del Mundial 2026 y alcanzó su partido 100 con la selección.

Egipto soñó con eliminar a la campeona Argentina y alcanzar los cuartos por primera vez tras adelantarse con goles de Yasser Ibrahim y Mustafa Zico, pero Messi y su equipo respondieron con tres tantos en 13 minutos y avanzaron en un duelo de alta emoción.

La Albiceleste se medirá a Suiza en cuartos, tras eliminar a los helvéticos 4-3 en penaltis este miércoles.

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