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Un club extranjero quiere separar al Ajax de Kasper Dolberg

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Ajax
FC Midtjylland
K. Dolberg

Según De Telegraaf, el FC Midtjylland negocia con Ajax y Kasper Dolberg (28) para que el delantero regrese a Dinamarca.

El club, cuatro veces campeón de Dinamarca, negocia con Ajax y con el jugador. Quiere que el internacional, con 56 partidos a sus espaldas, regrese a su país tras once años fuera.

Llegó el pasado verano procedente del Anderlecht por 10 millones de euros y firmó contrato hasta 2029.

La temporada pasada jugó 30 partidos con el Ajax, marcando cinco goles y dando tres asistencias.

Según Transfermarkt, su valor de mercado actual es de solo 7 millones de euros, frente a los 21 millones que valía en 2020.

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El club, que acabó segundo en la liga danesa y este verano jugará la fase previa de la Europa League, busca así reforzar su proyecto ambicioso.

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