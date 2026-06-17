Un club extranjero quiere separar al Ajax de Kasper Dolberg

Según De Telegraaf, el FC Midtjylland negocia con Ajax y Kasper Dolberg (28) para que el delantero regrese a Dinamarca.

El club, cuatro veces campeón de Dinamarca, negocia con Ajax y con el jugador. Quiere que el internacional, con 56 partidos a sus espaldas, regrese a su país tras once años fuera.

Llegó el pasado verano procedente del Anderlecht por 10 millones de euros y firmó contrato hasta 2029.

La temporada pasada jugó 30 partidos con el Ajax, marcando cinco goles y dando tres asistencias.

Según Transfermarkt, su valor de mercado actual es de solo 7 millones de euros, frente a los 21 millones que valía en 2020.

El club, que acabó segundo en la liga danesa y este verano jugará la fase previa de la Europa League, busca así reforzar su proyecto ambicioso.