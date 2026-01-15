Udinese vs. Inter de Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Udinese e Inter de Milán se enfrentan en el Bluenergy Stadium en el primer partido del sábado de la Serie A: partido válido para la vigésima primera jornada del campeonato italiano.

El Inter viene de una victoria por 1-0 contra el Lecce en uno de los partidos no disputados en diciembre debido a la Supercopa Italiana; 2-2 en casa para el Udinese contra el Pisa, un empate que nuevamente detuvo las ambiciones friulanas después del triunfo en casa del Torino.

En el partido de la primera vuelta, jugado en San Siro en la segunda jornada, el Udinese sorprendentemente venció al Inter por 2-1: ventaja nerazzurra con Dumfries, remontada bianconera con Davis y Atta.

A continuación, toda la información útil sobre el enfrentamiento entre Udinese e Inter: horario, probables alineaciones y dónde verlo en TV y streaming.

Cómo ver Udinese vs Inter de Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Udinese-Inter de Milán: hora de inicio

Serie A - Serie A Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

El partido se disputa este sábado 17 de enero a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Bluenergy.

México: 08:00 horas

Argentina: 11:00 horas

Estados Unidos: 09:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias sobre el Udinese

Runjaic sin el lesionado Zaniolo, que se ha sometido a una limpieza de rodilla. Kristensen puede recuperar el puesto en lugar de Bertola, Miller espera mantener la titularidad, Atta apoya a Davis.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Kamara; Atta, Davis. Entrenador: Runjaic

Noticias sobre el Inter

Chivu puede alinear la artillería pesada, incluido Lautaro Martínez que recupera el puesto y envía a Bonny al banquillo. También entran Dimarco y quizás Luis Henrique, Zielinski confirmado como director del mediocampo en ausencia de Calhanoglu.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. Entrenador: Chivu

Forma

Udinese muy irregular en sus resultados: en los últimos tres partidos ha perdido en Como, ganado en casa del Torino y empatado con el Pisa. Los friulanos están actualmente a mitad de tabla, lejos de la zona de descenso.

El Inter ha vuelto a marchar después del 2-2 con el Napoli, venciendo al Lecce por la mínima. Anteriormente, el equipo de Chivu había ganado tres seguidos al regresar de la Supercopa de Italia.

Partidos entre los dos equipos

