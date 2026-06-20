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Turquía vuelve a fracasar en el Mundial 2026

Turquía vs Paraguay
Turquía
Paraguay
World Cup

Turquía perdió 0-1 ante Paraguay el viernes. Jugó todo el segundo tiempo con un hombre más, pero no marcó. La selección de Vincenzo Montella quedó eliminada del Mundial 2026.

Orkun Kökçü, de Haarlem, se quedó fuera del once tras la derrota 2-0 ante Australia, mientras que Ferdi Kadioglu, de Arnhem, fue titular junto a las estrellas Hakan Çalhanoglu, Arda Güler y Kenan Yildiz.

A los 64 segundos Matías Galarza batió a Ugurcan Çakir con un tiro raso y firmó el gol más rápido del torneo.

Turquía respondió con un disparo de Mert Müldür que golpeó el larguero y el poste. Justo antes del descanso, Miguel Almirón vio la roja tras insultar a un rival.

Tras unos forcejeos, Almirón se llevó la mano a la boca mientras discutía con un rival. Los turcos lo señalaron al árbitro. Tras consultar el VAR, el salvadoreño Ivan Barton Cisneros le mostró la roja.

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Turquía
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Australia
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En la segunda parte Paraguay se mantuvo ordenado y Turquía no encontró el gol pese a su dominio.

Varios suplentes no pudieron cambiar el rumbo del partido. El exjugador del Feyenoord Kökçü entró al campo en el minuto 86 y ya no tuvo un papel relevante.

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