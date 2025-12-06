Borussia Dortmund vs TSG Hoffenheim, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Tras la amarga eliminación en la Copa, el BVB continúa en la liga. En el marco de la 13ª jornada, el Borussia se enfrenta en casa al TSG Hoffenheim. El partido se disputa este domingo en el Signal Iduna Park de Dortmund.

España Prime Video Mirar aquí Estados Unidos Prime Video Mira aquí México Sky Sports Mira aquí

¿Quién transmite Borussia Dortmund vs. Hoffenheim hoy en vivo en internet y streaming?

Como es habitual, todos los partidos del domingo de la Bundesliga se pueden ver en Prime Video, lo que se aplica también al duelo entre el BVB y la TSG. La condición previa para el uso es una suscripción de pago.

Noticias del Borussia Dortmund

Noticias del Hoffenheim

Mira con VPN en cualquier lugar del mundo

Borussia Dortmund llega como tercer clasificado al partido en casa contra Hoffenheim, con 25 puntos y no necesariamente a tiro del líder Bayern y del perseguidor Leipzig. Sin embargo, el ambiente está algo decaído: a mitad de semana, el BVB fue eliminado de la Copa DFB tras un 0:1 contra Bayer Leverkusen, además de que rompieron una larga racha de victorias en casa en el Signal Iduna Park. En la liga, el domingo (7 de diciembre, 17:30 horas) se busca una reacción adecuada ante su afición, también teniendo en cuenta el apretado calendario que incluye un partido de Champions League en casa contra Bodø/Glimt.El TSG Hoffenheim llega a Dortmund como un equipo visitante en forma: los Kraichgauer están en la quinta posición con 23 puntos y son de los mejores equipos fuera de casa en la liga. Tras cuatro victorias consecutivas en la Bundesliga, un empate 1:1 contra el club en crisis Mainz 05 detuvo su racha, precisamente en el partido número 500 en la Bundesliga del portero Oliver Baumann, incluyendo un gol de la victoria tardío anulado y muchas discusiones. No obstante, el equipo del entrenador Christian Ilzer llega al Ruhr con mucha confianza y ve el duelo del domingo como una oportunidad para seguir presionando por los puestos de la Champions League.Si te encuentras en el extranjero, puedes usar un VPN para ver partidos a través de los proveedores habituales. Con NordVPN puedes establecer una conexión en línea segura desde el extranjero. NordVPN es uno de los proveedores de VPN más populares y reconocidos a nivel mundial.