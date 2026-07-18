¿Tres goles o más? Kroos a Argentina: «Olvidad el título»

El exfutbolista alemán Toni Kroos prevé que España gane la final del Mundial 2026 ante Argentina si mantiene su nivel.

El excentrocampista alemán cree que España llegará como favorita, siempre que mantenga su nivel de juego.

En su podcast “Cross & Cross: El Mundial bajo la lupa”, que graba en TikTok junto a su hermano Félix, el exmadridista y campeón del mundo en 2014 elogió la capacidad de España para dominar los partidos.

«Si vuelven a mostrar ese rendimiento sobre el terreno de juego en la final, serán los grandes favoritos y ganarán el partido», afirmó.

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Kroos advirtió a Argentina sobre la capacidad de España para gestionar los partidos cuando va ganando: «Si un equipo como España consigue jugar mientras va ganando, no querrás enfrentarte a él».

Su hermano Félix resaltó el contraste de personalidades: «Por un lado está Argentina, pasional, con lágrimas de emoción y espuma en la boca; por el otro, España, con objetividad ejemplar».

Pese a su apoyo a España, Kroos advirtió que Argentina sigue siendo peligrosa: «Si les das un mínimo espacio, lo aprovecharán».

Añadió que el primer gol podría ser decisivo y afirmó: «Si España marca primero, se acabó; después podría hacer otros tres o cuatro».

España y la vigente campeona, Argentina, se medirán mañana domingo en la final del Mundial 2026: los de Luis de la Fuente buscan su segundo título, mientras que Argentina aspira a retener el conquistado en 2022.

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