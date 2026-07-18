Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Awards Press Conference - Laureus World Sports Awards Madrid 2026Getty Images Sport

Traducido por

¿Tres goles o más? Kroos a Argentina: «Olvidad el título»

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
T. Kroos
España
Argentina
EE. UU.
Alemania

Advertencia severa para ambos equipos

El exfutbolista alemán Toni Kroos prevé que España gane la final del Mundial 2026 ante Argentina si mantiene su nivel.

El excentrocampista alemán cree que España llegará como favorita, siempre que mantenga su nivel de juego.

En su podcast “Cross & Cross: El Mundial bajo la lupa”, que graba en TikTok junto a su hermano Félix, el exmadridista y campeón del mundo en 2014 elogió la capacidad de España para dominar los partidos.

«Si vuelven a mostrar ese rendimiento sobre el terreno de juego en la final, serán los grandes favoritos y ganarán el partido», afirmó.

Lee también: Scaloni y De la Fuente: la final entre el maestro y el alumno... ¿Quién le dará la última lección al otro?

World Cup
España crest
España
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Kroos advirtió a Argentina sobre la capacidad de España para gestionar los partidos cuando va ganando: «Si un equipo como España consigue jugar mientras va ganando, no querrás enfrentarte a él».

Su hermano Félix resaltó el contraste de personalidades: «Por un lado está Argentina, pasional, con lágrimas de emoción y espuma en la boca; por el otro, España, con objetividad ejemplar».

Pese a su apoyo a España, Kroos advirtió que Argentina sigue siendo peligrosa: «Si les das un mínimo espacio, lo aprovecharán».

Añadió que el primer gol podría ser decisivo y afirmó: «Si España marca primero, se acabó; después podría hacer otros tres o cuatro».

España y la vigente campeona, Argentina, se medirán mañana domingo en la final del Mundial 2026: los de Luis de la Fuente buscan su segundo título, mientras que Argentina aspira a retener el conquistado en 2022.

Lee también: ¿Asumirá el coste de su decisión?… El Real Madrid zanja la polémica sobre Rodri
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google