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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Tras una noche perfecta, Ken anuncia irónicamente el fin de su problema de voz

H. Kane
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Haaland está a la espera

Harry Kane, capitán de Inglaterra, informó que ya recuperó la voz tras forzarla en la rueda de prensa posterior a la victoria 3-2 sobre México en el Mundial.

Kane marcó de penalti para poner el 3-1 tras la expulsión de Jarell Quansah.

Raúl Jiménez recortó distancias desde el punto de penalti, pero Inglaterra, con diez, se defendió y mantuvo la victoria que le dio el pase a cuartos contra Noruega.

Las celebraciones, con otra versión de «Wanderwall» de Oasis, terminaron de roncarle la voz.

«Ha sido un partido de locos, hemos tenido que luchar», declaró Kane a la BBC con una voz ronca, similar a la que queda tras un domingo en Glastonbury. «Acabo de estar cantando y, la verdad, no puedo hablar».

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La entrevista se viralizó, pero tras una noche de descanso y algo de té de menta, el capitán publicó un vídeo donde su voz ya sonaba casi normal.

En el clip, publicado el martes, el jugador bromeó: «Como oís, ya he recuperado la voz».

Kane añadió: «Fue una entrevista histórica e inolvidable. Me alegra ver que todos se ríen y lo pasan bien en las redes».

El capitán añadió: «Fue la entrevista perfecta para cerrar una noche perfecta».

Su voz, aunque aún algo ronca, sonó más familiar que tras los octavos.

Sobre el partido comentó: «Salir al campo fue muy especial. El ambiente y el estadio eran fantásticos; todos estábamos emocionados por jugar este partido histórico».

«Superar los obstáculos, luchar como lo hicimos y darlo todo en el campo fue increíble», admitió.

«Sin duda, es uno de mis partidos favoritos con la camiseta de Inglaterra», afirmó.

Kane concluyó: «Ahora nos estamos recuperando y vamos a tomárnoslo con calma. Tenemos dos días para descansar y luego, sin duda, nos prepararemos para el gran partido de cuartos de final».

El próximo sábado, en Miami, Kane se medirá a su colega noruego Erling Haaland.

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