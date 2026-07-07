Tras una noche perfecta, Ken anuncia irónicamente el fin de su problema de voz

Harry Kane, capitán de Inglaterra, informó que ya recuperó la voz tras forzarla en la rueda de prensa posterior a la victoria 3-2 sobre México en el Mundial.

Kane marcó de penalti para poner el 3-1 tras la expulsión de Jarell Quansah.

Raúl Jiménez recortó distancias desde el punto de penalti, pero Inglaterra, con diez, se defendió y mantuvo la victoria que le dio el pase a cuartos contra Noruega.

Las celebraciones, con otra versión de «Wanderwall» de Oasis, terminaron de roncarle la voz.

«Ha sido un partido de locos, hemos tenido que luchar», declaró Kane a la BBC con una voz ronca, similar a la que queda tras un domingo en Glastonbury. «Acabo de estar cantando y, la verdad, no puedo hablar».

La entrevista se viralizó, pero tras una noche de descanso y algo de té de menta, el capitán publicó un vídeo donde su voz ya sonaba casi normal.

En el clip, publicado el martes, el jugador bromeó: «Como oís, ya he recuperado la voz».

Kane añadió: «Fue una entrevista histórica e inolvidable. Me alegra ver que todos se ríen y lo pasan bien en las redes».

El capitán añadió: «Fue la entrevista perfecta para cerrar una noche perfecta».

Su voz, aunque aún algo ronca, sonó más familiar que tras los octavos.

Sobre el partido comentó: «Salir al campo fue muy especial. El ambiente y el estadio eran fantásticos; todos estábamos emocionados por jugar este partido histórico».

«Superar los obstáculos, luchar como lo hicimos y darlo todo en el campo fue increíble», admitió.

«Sin duda, es uno de mis partidos favoritos con la camiseta de Inglaterra», afirmó.

Kane concluyó: «Ahora nos estamos recuperando y vamos a tomárnoslo con calma. Tenemos dos días para descansar y luego, sin duda, nos prepararemos para el gran partido de cuartos de final».

El próximo sábado, en Miami, Kane se medirá a su colega noruego Erling Haaland.