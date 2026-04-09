Tras semanas de especulaciones, el seleccionador senegalés Aliou Cissé anunció sorpresivamente su salida de la selección libia, pese a que su contrato vencía en 2027.

Anunció su partida en una carta publicada en su cuenta oficial de Instagram, con la que cerró una etapa de más de un año al frente de los «Caballeros del Mediterráneo».

Llegó en marzo de 2025 y dirigió ocho partidos: tres victorias, cuatro empates y una derrota, iniciando con un histórico triunfo sobre Angola en septiembre de 2025.

A pesar de los resultados relativamente positivos, su etapa se vio afectada por retrasos en el pago de su salario, que la Federación Libia de Fútbol solo abonó parcialmente.

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Días después, la Federación Angoleña de Fútbol confirmó oficialmente a Aliou Cissé como nuevo seleccionador.

La federación indicó que su principal objetivo es clasificar a Angola para la Copa Africana de Naciones 2027, que se disputará en Tanzania, Kenia y Uganda.

El desafío es mayúsculo tras la eliminación en la fase de grupos de la última edición, con dos empates y una derrota.

El acuerdo se cerró en pocos días, por lo que Cissé asumirá sus funciones este jueves y empezará a preparar a los ‘Balancas Negras’ para los próximos compromisos, incluidos los amistosos de la fecha FIFA de junio.