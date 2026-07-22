El defensa argelino Aïssa Mandi anunció su retirada del fútbol internacional, poniendo fin a una trayectoria que se extendió por más de una década con la camiseta de Argelia, después de haber sido uno de los pilares más destacados del equipo durante los últimos años.

Mandi reveló su decisión a través de un vídeo que publicó en su cuenta oficial de Instagram, en el que aseguró que representar a la selección argelina había sido un gran honor para él, señalando que había llegado el momento de bajar el telón sobre su recorrido internacional.

Mandi, de 34 años, declaró: «Jugar para la selección de Argelia fue algo excepcional y hermoso, y me brindó emociones inolvidables. Pero siento que ha llegado el momento adecuado para decir adiós, después de haber dado todo lo que puedo por mi país».

Por su parte, la Federación Argelina de Fútbol quiso agradecer a Mandi el periodo en el que representó a la selección, celebrando su récord como «el jugador con más participaciones con la camiseta de Argelia».

La retirada de Mandi llega tras su participación con la selección argelina en el Mundial 2026, y es el segundo jugador en bajar el telón sobre su trayectoria internacional con el equipo después del capitán Riyad Mahrez.

El defensa argelino comenzó su trayectoria internacional el 5 de marzo de 2014, cuando disputó su primer partido con Argelia ante la selección de Eslovenia, en un encuentro que terminó con victoria argelina por dos goles a cero.

A lo largo de su trayectoria, Mandi disputó 122 partidos internacionales, en los que marcó 8 goles, convirtiéndose en el jugador con más participaciones en la historia de la selección argelina.

La conquista del título de la Copa Africana de Naciones 2019 en Egipto sigue siendo el logro más destacado de Mandi con Argelia, donde fue uno de los pilares fundamentales en la alineación del entrenador Djamel Belmadi que devolvió la copa continental a Argelia tras una larga ausencia.