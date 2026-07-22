Tras la gesta mundialista... Ochoa anuncia oficialmente su retirada

Guillermo Ochoa, el histórico portero de la selección de México, anunció oficialmente su retirada del fútbol profesional, poniendo así fin a una destacada carrera que se prolongó durante 22 años.

Ochoa, que cumplió 41 años la semana pasada, había dicho antes del Mundial de 2026 que sería su último torneo, aunque las especulaciones giraban en torno a si firmaría con un nuevo club para prolongar su trayectoria futbolística, pero él puso fin a estos rumores.

Ochoa escribió a través de sus cuentas en las redes sociales: "Di lo mejor de mí y lo dejé todo en el campo por mis clubes y por la selección nacional, y hoy anuncio mi retirada".

Y añadió: "Ser portero significa saber que puedes esperar 90 minutos por un solo instante en el que todo depende de ti. Y cuando llega ese momento, no hay lugar para la duda".

Continuó: "Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy no puedo sino mirar atrás con orgullo y decir: gracias".

Prosiguió: "Me llevo conmigo el cariño de millones y la tranquilidad que trae saber que lo di todo por México".

Ochoa participó con la selección mexicana en 6 ediciones del Mundial, una cifra que solo han compartido las estrellas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y ocupó el puesto de portero titular en tres de ellas: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Aunque jugó como portero suplente de Raúl Rangel en el último Mundial, el entrenador Javier Aguirre hizo participar a Ochoa en los últimos 13 minutos ante República Checa en el último partido de México en la fase de grupos, recibiendo después un cálido saludo de sus compañeros.

A nivel de clubes, Ochoa ganó el título de liga con el América durante el Torneo Clausura de 2005, además ganó la Copa de Bélgica con el Standard de Lieja; en el ámbito internacional, condujo a México a ganar seis títulos en la Copa Oro de la Concacaf y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.















