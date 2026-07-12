Tras Egipto... Inglaterra clama: «El Mundial está amañado»

Inglaterra y sus seguidores estallaron de indignación en las redes tras no señalar el árbitro francés Clément Turpin una falta clara sobre Harry Kane segundos antes de que Noruega marcara el 1-0 en los cuartos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami.

En el 36, el noruego Patrick Berg derribó a Kane, pero Turpin dejó seguir el juego. Noruega aprovechó y, tras un centro de Andreas Schildrup, marcó el 1-0.

Los jugadores ingleses protestaron, pero el VAR no intervino. (VAR) no revisó la jugada, lo que avivó las dudas sobre los criterios arbitrales, especialmente tras las críticas previas del técnico alemán Thomas Tuchel, quien en 2023 lo había calificado como un árbitro de «quinta categoría» tras el Bayern-Manchester City de la Liga de Campeones: «Le doy un 1 sobre 10, su actuación fue pésima, es increíble a este nivel».

«La competición está amañada»... Acusaciones en las redes sociales

Según el diario británico «The Sun», las redes sociales se inundaron de mensajes que acusaban al torneo de estar «amañado» y «manipulado». Un aficionado publicó en la plataforma «X»: «Han suspendido el Noruega-Inglaterra y se han ido. Es indecente e insulta a los aficionados. Este campeonato está amañado; a Kane le han pitado una falta al 100 %».

Otro añadió: «Falta sobre Kane antes del gol de Noruega. ¿VAR? Gol. Estoy seguro de que el torneo está amañado a favor de Argentina para allanar su camino hacia la final a través de Noruega».

Otro añadió: «Le pitaron falta a Kane, es un engaño, el torneo está amañado a favor de Noruega».

Los usuarios compararon el caso con el partido Argentina-Egipto, donde el VAR anuló un segundo gol egipcio por falta de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez en el 58’, antes de que Argentina remontara un 2-0 y ganara 3-2. lo que avivó las sospechas de doble rasero arbitral.

Bellingham salva a Inglaterra pese a la polémica

A pesar de la indignación, Jude Bellingham empató para Inglaterra en la primera parte con un gran disparo al ángulo inferior, Después, los ingleses se libraron de un susto cuando Turpin anuló un gol de Noruega de Torbjörn Hegim tras un córner, por falta de Erling Haaland sobre Elliot Anderson, decisión que también generó polémica.

Bellingham sentenció con el segundo gol en la prórroga, dando a Inglaterra el 2-1 y el pase a semifinales, aunque la polémica arbitral eclipsó el resultado y reavivó las peticiones de revisar la actuación de los jueces y el uso del vídeoasistente.