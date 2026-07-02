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Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tras 12 años, España iguala el récord de Alemania

España vs Austria
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España se clasificó con facilidad para los octavos del Mundial tras ganar 3-0 a Austria.

El equipo español controló el juego y evitó que Austria generara peligro ante la portería de Unai Simón.

Según Opta, España fue el primer equipo desde Alemania en 2014 que no encajó ni un tiro a puerta en un partido eliminatorio.

Además, es la primera selección que lo consigue en eliminatorias desde Alemania en la final de 2014 contra Argentina.

Aquella vez Alemania ganó 1-0 en la prórroga y se coronó campeona.

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