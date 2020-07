De San Lorenzo a CSKA: la transferencia de Adolfo Gaich al fútbol europeo

El Tanque fue vendido al club de Moscú a cambio de 8.5 millones de euros.

A mediados del 2020, el futuro de Adolfo Gaich se había transformado en una verdadera novela que, después de muchas idas y vueltas, se terminó y con final feliz, especialmente para , ya que el jugador fue transferido al CSKA Moscú a cambio de 8.5 millones de euros y al Ciclón le quedó un 20% de una futura venta.

Después de una primera propuesta insuficiente, el equipo europeo mejoró las condiciones y ofreció una cifra lejana a los 15 millones de dólares de la cláusula de rescisión pero que, en tiempos de crisis económica, era imposible de descartar. Sin embargo, la historia comenzó a empantanarse cuando Matías Favano, representante del futbolista, dijo que "manejamos otras prioridades. Uno apunta a lo que es , , o , pero surgió lo de , lo valoramos y escuchamos y para ir a ese mercado los números tienen que ser otros", para luego subrayar que "estamos hablando del contrato económico del jugador, que para ir a Rusia tiene que ser mucho mejor de lo que se venía hablando". Finalmente, unos días después, llegó una nueva propuesta superadora en el contrato del Tanque, que fue aceptada.

Hasta la respuesta afirmativa, en Boedo temían por una cuestión que luego quedó solucionada: el vínculo de Gaich con el Ciclón vencía el 30 de junio de 2021 y si no era transferido en este receso, a partir del 1 de enero podía negociar su ficha sin depender del club. Sin embargo, Gaich había descartado esto y reconoció en su momento: "Tuve una charla con Marcelo Tinelli y hablamos muy bien. Le aseguré que si no se da esta venta en este mercado vamos a renovar con San Lorenzo. Es un club muy importante para mí, lo amo desde chico. Se habló de que iba a salir libre, jamás se me cruzó por la cabeza algo así. Si no se da la venta, voy a renovar".

La transferencia de la última gran aparición del Cuervo no fue nada fácil. A principios de año, el Club Brujas había llegado decidido a llevarse a Gaich, seducido por sus goles en los últimos meses del año anterior. Pero San Lorenzo, consciente de su diamante en bruto, rechazó todas las ofertas inferiores a los 15 millones de dólares de la cláusula y los belgas se retiraron de la mesa. Hasta que comenzó el Preolímpico, el Tanque volvió a mostrar su potencial con la Selección Sub 20 y los 17 millones de dólares brutos reflotaron la historia.

Todo estaba acordado de palabra en ese entonces. Incluso desde el búnker Albiceleste habían anunciado el viaje del 9 a , para someterse a la revisión médica y luego reincorporarse al certamen que se disputó en . Pero no. El Ciclón le puso el freno al no recibir los avales correspondientes al monto de la transacción y así, sin respaldo ni ofrecimiento por escrito, con condiciones de pago modificadas, nadie se movió de su lugar.

Medio año después, la historia pintaba similar, pero finalmente se resolvió. Y Gaich, que en Rusia tendrá una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, se despidió de la gente de San Lorenzo y hasta prometió regresar. "Quiero mandarles este video a todos los hinchas de San Lorenzo. Quiero que sepan que los voy a seguir desde donde esté. Agradezco a la gente que estuvo conmigo desde que llegué al club. Espero en algún futuro volver a vestir la camiseta Azulgrana. Les mando un fuerte abrazo", expresó, en un video publicado en las redes sociales oficiales del Ciclón.