Toluca vs Chivas, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Toluca recibe a las Chivas este sábado 28 de febrero a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Díez, dentro de la actividad de la jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Toluca vs Chivas del torneo Clausura 2026

Los Diablos Rojos se mantienen, junto con Pumas, como los únicos equipos invictos en lo que va de la competencia y expondrán ese estatus en esta oportunidad contra los líderes del futbol mexicano, en el que promete ser un duelo de muchas emociones.

El Guadalajara viene de ver frenada su inercia de seis victorias de manera consecutiva y quieres volver a la senda del triunfo cuanto antes, en una de las canchas más complicadas de la competición.

Cómo ver Toluca vs Chivas, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Azteca 7, Fox, Fox One Estados Unidos TUDN, Univisión, Vix Premium Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México a través de Azteca 7, Fox y Fox One, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN, Univisión y Vix Premium. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Toluca vs Chivas

Liga MX - Clausura Estadio Nemesio Diez

El partido se disputa este sábado 28 de febrero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Nemesio Díez.

México: 17:00 horas

Estados Unidos:18:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 20:00 horas

20:00 horas España:00:00 horas

Noticias del equipo y escuadras

Toluca contra CD Guadalajara alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager A. Mohamed Alineación probable Suplentes Manager G. Milito

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Toluca

Aún sin conocer la derrota en lo que va del Clausura 2026, el Toluca se mantiene como un firme candidato al título en el presente semestre, en el cual, tratarán de emular lo hecho por el América recientemente y convertirse en el segundo equipo en logar un tricampeonato en la era de los torneos cortos del futbol mexicano.

Paulinho está 'encendido', pues el delantero portugués ha marcado cuatro goles en los últimos tres juegos de los 'Diablos Rojos' y buscará continuar con su buena racha goleadora para ayudar a mantener a su club en los primeros planos de la tabla general y meterse a la pelea por el título de goleo nuevamente.

Noticias de Chivas

Las Chivas se despidieron de su paso perfecto en el torneo la jornada pasada ante Cruz Azul en Puebla; sin embargo, dejaron buenas sensaciones pese a la caída contra La Máquina y buscarán dar un golpe de autoridad contra los vigentes campeones para así, regresar al camino de la victoria.

Gabriel Milito espera que las ausencias que tendrá durante la semana en los entrenamientos no mermen el rendimiento del Guadalajara, pues siete jugadores (Raúl Rangel, Richard Ledesma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González), fueron convocados para el partido amistoso de México ante Islandia en Querétaro.

Un revés en su visita a la 'Bombonera' podría quitarle el liderato general de la Liga MX al 'Rebaño Sagrado', pues Cruz Azul los rebasaría en puntos en caso de ganar, además de que el mismo Toluca y Pumas tendrían la posibilidad de empatarlos en puntos.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

