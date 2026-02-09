Goal.com
Mira el partido (Sudamérica y Centroamérica)
Marcos Moreno

Tigres vs Forge FC, Concacaf Champions Cup 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido entre Tigres y Forge FC de la Concacaf Champions Cup 2026, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Tigres recibe al Forge FC este martes 10 de febrero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario, como parte de la vuelta de la primera ronda en la Concacaf Champions Cup.

Sigue aquí en directo el partido Tigres vs Forge FC de la Concacaf Champions Cup 2026

Tras un duelo de ida muy disputado, en donde se jugó en una temperatura extrema, todo se define en este encuentro en Nuevo León, donde los Felinos son amplios favoritos para llevarse la victoria y acceder a la siguiente ronda.

Los de la UANL deberán tener mucho cuidado en este cotejo de vuelta, pues debido al criterio del gol de visitante, si los canadienses consiguen un empate con goles, serán ellos los que se queden con el boleto a los octavos de final.

Aquí en GOAL, te decimos cómo ver la transmisión de este partido de la Concacaf Champions Cup:

Cómo ver Tigres vs Forge FC, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
MéxicoFox One
Estados UnidosTUDN, Vix Premium
Sudamérica y CentroaméricaDisney Plus, ESPN
EspañaSin transmisión

El partido será transmitido a través de Fox One en México, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Vix Premium. Para Sudamérica y Centroamérica, Disney Plus y ESPN será quien transmita el juego y en España no podrá verse.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Tigres vs Forge FC

El partido se disputa este martes 10 de febrero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el Estadio Universitario.

  • México: 21:00 horas
  • Estados Unidos:22:00 horas (tiempo del este)
  • Argentina:00:00 horas
  • España:04:00 horas (Miércoles 11)

Noticias del equipo y escuadras

Tigres contra Forge FC alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • G. Pizarro

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • B. Smyrniotis

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de Tigres

Pese a no poder tomar ventaja en la ida, los Tigres saben que tienen todo a su favor para quedarse con la serie cuando se presenten en el Volcán, gracias a su poderosa plantilla y a que en el papel, el rival luce sumamente inferior a ellos, por lo que esperan que sea una gran fiesta en San Nicolás de los Garza.

El plano internacional sigue siendo una deuda pendiente para los de la UANL, quienes durante su época dorada solamente han podido conquistar en una ocasión la Concacaf Champions Cup y buscarán que en la presente edición, puedan llevar a sus vitrinas nuevamente el trofeo.

Se espera que los refuerzos Felinos, Rodrigo Aguirre, Francisco Reyes y César Araújo puedan ver minutos en este duelo. Reyes y Araújo ya jugaron en Liga MX contra Santos Laguna y el 'Búfalo' estaría haciendo su presentación con la camiseta de los Tigres.

Noticias de Forge FC

El Forge FC tiene una misión casi imposible en su visita a Nuevo León; sin embargo, una ventaja para su causa es que no requieren de la victoria para acceder a los octavos de final, pues el empate con goles les da el boleto gracias al criterio del gol de visitante en la competencia.

Quien resulte vencedor de esta llave de la Concacaf Champions Cup, se verá las caras en la siguiente ronda con el ganador de la eliminatoria que disputan FC Cincinnati y  Universidad O&M de la República Dominicana.

Cómo llegan al partido

TIG
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

FOR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

TIG

Último partidos

FOR

0

Victorias

1

Empate

0

Victorias

0

Goles marcados

0
Partidos de más de 2.5 goles
0/1
Ambos equipos anotaron
0/1

Clasificación

