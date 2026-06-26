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Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Thiao: ¿Ganar 5-0 a Irak?... Nuestro destino no depende de nosotros

Senegal vs Irak
Senegal
Irak
World Cup
P. Thiaw
Senegal
Irak
Canadá

Una situación complicada para los Leones de Tiranga

Bab Thiaw, seleccionador de Senegal, se mostró satisfecho tras la goleada a Irak (5-0) en la última jornada del Mundial 2026. Aseguró que su equipo cumplió pese a no depender de sí mismo.

Tras el encuentro, explicó que su equipo ofreció un partido equilibrado y logró imponer su ritmo tras un inicio complicado ante un rival que luchaba por la permanencia. El abultado marcador fue fruto de la disciplina y la serenidad durante el juego.

Pese a la victoria, Senegal acabó tercera del Grupo 9 con 3 puntos, así que ahora espera los resultados de los otros grupos para saber si avanza como uno de los mejores terceros.

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