Thiao: ¿Ganar 5-0 a Irak?... Nuestro destino no depende de nosotros

Bab Thiaw, seleccionador de Senegal, se mostró satisfecho tras la goleada a Irak (5-0) en la última jornada del Mundial 2026. Aseguró que su equipo cumplió pese a no depender de sí mismo.

Tras el encuentro, explicó que su equipo ofreció un partido equilibrado y logró imponer su ritmo tras un inicio complicado ante un rival que luchaba por la permanencia. El abultado marcador fue fruto de la disciplina y la serenidad durante el juego.

Pese a la victoria, Senegal acabó tercera del Grupo 9 con 3 puntos, así que ahora espera los resultados de los otros grupos para saber si avanza como uno de los mejores terceros.