Los técnicos de la Selección mexicana Sub 20, sinónimo de poco éxito

Mario Velarde ha sido el único caso en el que un DT ha podido triunfar tras dirigir a esa categoría.

Para prácticamente cualquier entrenador en el mundo dirigir alguna de las selecciones de su país sería sinónimo de éxito y de que ese episodio sería un parteaguas en su carrera, pero en , con la Sub 20 resulta todo lo contrario.

A lo largo de la historia, casi todos los entrenadores que han dirigidio al Tri en esa categoría no han vuelto han tener fortuna en su carrera en los banquillos.

"Hicimos un buen partido, pero hay veces que no se explican muchas cosas" 🗣 Diego Lainez@miseleccionmx cayó ante 🇪🇨, sumó su 3ª derrota seguida y con 6⃣ goles en contra y uno a favor se despidieron del Mundial Sub 20 en primera ronda 👋 pic.twitter.com/A6lohEx7it — Goal México (@goalmex) 29 de mayo de 2019

El caso de mayor éxito fue el de Mario Velarde, quien tras dirigir a la Sub 20, estuvo como auxiliar en un Mundial mayor, fue DT de la Selección Mexicana y llegó a dos finales con Pumas y , todo eso en un periodo menor a una década.

De esta manera, a Diego Ramírez no le augura un buen futuro tras dirigir en Polonia 2019 a la Sub 20, si es que se replica lo sucedido con sus antecesores.

A continuación te presentamos lo que ha sucedido con todos estos entrenadores que dirigieron al Tri en esta categoría:

ALFONSO PORTUGAL

Tras llevar a México a la final en 77, el DT dirigió al Atlético Español y al sin mucho éxito. Posteriormente regresó con el Tri Sub 20 en 81, para después entrenar a Tigres y al Angeles de sin pena ni gloria. Retornó con esta selección en 91, siendo la última vez que estuvo en un banquillo.

EDICIONES QUE DIRIGIÓ:

Túnez 77

Australia 81

Portugal 91

JOSÉ MONCEBÁEZ

Cuando dirigió la Copa del Mundo Sub 20 de 79 ya se encontraba en la parte final de su carrera como DT, ya que después se incorporó a las fuerza básicas del Cruz Azul.

EDICIÓN QUE DIRIGIÓ:

Japón 79

MARIO VELARDE

Es probablemente el que mayor éxito ha tenido tras dirigir a la Sub 20. Luego del fracaso en México 83, dirigió a Pumas, llevó al equipo al liderato general y a la final, la cual terminó perdiendo ante el América en tres partidos, en una de las más grandes polémicas del futbol mexicano en la historia. Posteriormente fue auxiliar de Bora Milutinovic en la Copa del Mundial de México 86 y tras ese Mundial se quedó con el puesto del DT serbio, cargo en el que se mantuvo por un par de años. En la temporada 88-89 llevó a la final al Cruz Azul y terminó su carrera como DT en el , en donde no le fue nada bien.

EDICIÓN QUE DIRIGIÓ:

México 83

JESÚS DEL MURO

Tras dirigir a la Sub 20 en la URSS 85, estuvo con la Sub 17 por un par de años, regresó con esta categoría y luego tuvo un muy breve paso por Cruz Azul, en donde a pesar de entregar buenos resultados en un periodo muy corto, fue removido del cargo. Regresó a la Sub 20 para 99 con una selección que tuvo entre sus filas a históricos de la talla de Rafa Márquez y Gerardo Torrado.

EDICIONES QUE DIRIGIÓ:

URSS 85

Nigeria 99

JUAN DE DIOS CASTILLO

Dirigió de manera brillante al Tri Sub 20 en Australia 93, finalizando en quinto sitio. Tras esa aventura, dirigió al y a Santos en Primera, fue entrenador de varios equipos del Ascenso hasta que decidió probar suerte en el futbol de Honduras, en donde es una auténtica leyenda. De igual manera fue DT de la H y de El Salvador.

EDICIÓN QUE DIRIGIÓ:

Australia 93

JOSÉ LUIS REAL

Se hizo cargo del Tri en Malasia 97, decidió trabajar más como director de fuerzas básicas. Como DT debutó en , en donde no tuvo fortuna, posteriormente tuvo una etapa muy exitosa en y otra penosa. Además estuvo al frente de Chivas USA y del Toluca, en un interinato.

EDICIÓN QUE DIRIGIÓ:

Malasia 97

EDUARDO RERGIS

Su paso por el Tri Sub 20 se dio en el Mundial de Emiratos Árabes 2003, en donde fracasó de manera rotunda.Tras esa aventura tuvo breves interinatos tanto en Santos como en el y nada más.

EDICIÓN QUE DIRIGIÓ:

2003

JESÚS RAMÍREZ

Tras un brillante Mundial en Canadá 2007, Chucho Ramírez tuvo un breve paso por el Tri mayor, en donde entregó buenas cuentas, hasta que en 2009 llegó al banquillo del América, en donde le tocó una etapa complicado y no entregó ningún campeonato.

EDICIÓN QUE DIRIGIÓ:

Canadá 2007

JUAN CARLOS CHÁVEZ

Sorprendió al mundo entero en 2011 al terminar en tercer lugar. De inmediato dio el salto a Primera con el Atlas, pero tras evitar el descenso salió del equipo porque su estilo de juego no era nada agradable. Su carrera se fue a pique y desde entonces sólo ha dirigido en el sin mucha fortuna.

EDICIÓN QUE DIRIGIÓ:

Colombia 2011

SERGIO ALMAGUER

Pese a que apenas tenía poco más 20 partidos dirigiendo, fue el DT del Tri Sub 20 en 2013 y Nueva Zelanda 2015, ediciones en las que fue bastante criticado. Tras dejar a esa selección no volvió a dirigir y solamente se desempeñó en puestos directivos.

EDICIONES QUE DIRIGIÓ:

Turquía 2013

Nueva Zelanda 2015

CHIMA RUIZ

En la edición de 2017, el Chima Ruiz fue el DT del Tri Sub 20 y tras ser eliminado por , tomó a la Sub 21 y recibió duras criticas tras la penosa eliminación en los Centroamericanos 2018 hasta ser removido del cargo. Hoy es el encargado de la Sub 17 mexicana.

EDICIÓN QUE DIRIGIÓ: