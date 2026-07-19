Javier Tebas, presidente de La Liga, confía en que España gane el Mundial ante Argentina hoy.

En «Little Spain» de Nueva York, declaró a «Marca»: «Esperamos el partido con ilusión. Si jugamos como sabemos, el arbitraje no importará y el árbitro pasará desapercibido».

Destacó que el partido contra Francia fue excepcional: «Dudo que el Mundial haya visto o vea un encuentro como ese. Lo he revisado varias veces, incluido el gol de Pedro Porro, y no veremos algo así».

Pronosticó una victoria española por más de un gol y destacó la importancia de la lógica para mejorar las relaciones entre La Liga y la Federación Española de Fútbol.

Concluyó: «La clave es la razón. Cuando prevalece, el entendimiento es fácil; debe haber diálogo, y todo se simplifica. Debemos dejar atrás el rechazo constante».