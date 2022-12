Las tácticas de Emiliano "Dibu" Martínez en los penales

El Dibu tiene una larga historia con los remates desde los doce pasos. En Argentina hizo gala de ello, pero comenzó antes. ¿Mejoró sus formas?

Hablar de Emiliano Martínez es hablar de sus atajadas heróicas, sus festejos alocados, pero también de una faceta increíble: los penales. Desde esa via ayudó al combinado argentino a ganar la Copa América y la Copa del Mundo. Sus métodos pueden ser poco ortodoxos, pero efectivos. ¿Por qué los hace?

Dibu Martínez en los penales: atajadas, efectividad y goles recibidos

El Dibu es uno de los mayores exponentes del psicoanálisis dentro del ambiente futbolístico. En más de una oportunidad comentó sobre sus charlas con el psicólogo y como lo han ayudado para enfocarse en los buenos y malos momentos. Con esta formación, también ha sabido penetrar en la mente de otros.

El caso más reciente es el de Aurélien Tchouaméni en la tanda de penales de la final del Mundial Qatar 2022. La jugada fue ajedrecistica: Szymon Marciniak dejó la pelota en el punto de penal y, rápidamente, Martínez decidió tomarla y llevarla hacia el arco. Una vez que el joven francés llegó a la zona de remate, el árbitro le pidió la pelota al argentino. Este la tiró hacia un costado, casi afuera del área y el mediocampista del Real Madrid debió ir a buscarla. Esto se vio mal, pero funcionó: el remate se fue desviado por el palo derecho del arquero.

Sobre la jugada comentó que "es algo que me sale en el momento. Sé que en los penales me hago fuerte y la gente de ellos me respeta. Lo sé porque rivales me lo han dicho. Y cuando atajo el primer penal, en una final del mundo, yo sabía que el otro chico (Tchouaméni) iba a estar muy nervioso, y le traté de jugar mentalmente tirándole la pelota lejos, hablándole".

Evidentemente es muy consciente del factor psicológico en momentos cruciales. Su forma de entrenarlo es pedirle a los compañeros más talentosos de su equipo (en Aston Villa Coutinho y Buendía), que le pateen una serie de penales. "Capaz me meten los cinco, pero vas a un partido y el arco se te hace más chico. Con la gente, la presión, yo me muevo más", expresa. Además, agrega que "la presión juega mucho. Cómo puede ser que a veces va la tanda de penales y la caminata desde la mitad de la cancha al punto de penal se hace larguísima para el jugador".

De todos modos, las tácticas distractivas no son infalibles ni son lo más relevante. Ante Países Bajos se vistió de héroe haciendo gala de su enorme capacidad atlética. En el tercer penal, después de atajar los dos primeros, decidió ir hacia Teun Koopmeiners para estrecharle la mano y buscar distraerlo. En el remate se quedó parado y no adivinó. El neerlandés le gritó el gol en la cara y Dibu le dio la mano en señal de respeto.

Contra Colombia, en la Copa América 2021, utilizó el tras htalking para desenfocar a los pateadores. El "lo siento, pero te como" fue bandera aquella noche que atajó tres penales de cinco. Esto lo usó de distracción y también de motivación: "Yo sabía que pateaban muy bien, traté de hablarles, de distraerlos un poco. Pero también de motivarme a mi".

Todas estas artimañas no son nuevas, es un arquero que siempre intentó sacar ventaja desde los doce pasos. Antes de que los impartidores de justicia se vuelvan tan rigurosos, solía adelantarse considerablemente. Lo hizo, por ejemplo, en la final del Sudamericano Sub-17 ante Brasil, en 2009. También a Tomer Hemed, de Brighton, jugando para Wolverhampton.

Otra variante era hablarle al pateador, como hizo (sin demasiado éxito) con Curtis Jones en Arsenal vs. Liverpool, o bien intentar hacer gestos con sus brazos y rostro, como ante Real Madrid.

Él sabe que cada movimiento puede sacar de eje al pateador: "Una vez le pregunté a Leo Messi y Lautaro. ¿Si yo me quedo quieto...? Si vos te quedas quieto, elegimos un lado. Cuando te empezás a mover o empezás a decir cosas, como que se te cruzan los... "

La carrera de Dibu pegó un salto enorme en los últimos años, pero claramente sus formas están desde el comienzo. Son meramente deportivas, busca maximizar sus posibilidades para lograr el objetivo. A muchos no les gustarán, pero otros tanto las festejarán.