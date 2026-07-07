Superando a Maradona, Messi es el máximo asistente en la historia del Mundial

Lionel Messi, capitán de Argentina, batió un récord ante Egipto.
Messi marcó un gol y dio una asistencia para que Argentina venciera 3-2 a Egipto en octavos de final. Ahora espera al ganador de Suiza-Colombia.
La Albiceleste remontó un 0-2 adverso ante el gigante africano.
Messi asistió a Cristian Romero, su novena asistencia en este Mundial.
Según «Squadra», ya es el jugador con más asistencias en la historia del Mundial, superando las 8 de Diego Maradona.
Podría ampliar su marca en cuartos, ante Colombia o Suiza.
Además, Messi es el máximo goleador del torneo, con 21 tantos, 8 de ellos en esta edición.