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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Superando a Maradona, Messi es el máximo asistente en la historia del Mundial

L. Messi
Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Argentina
Egipto
EE. UU.

La estrella argentina no deja de batir récords

Lionel Messi, capitán de Argentina, batió un récord ante Egipto.

Messi marcó un gol y dio una asistencia para que Argentina venciera 3-2 a Egipto en octavos de final. Ahora espera al ganador de Suiza-Colombia.

La Albiceleste remontó un 0-2 adverso ante el gigante africano.

Messi asistió a Cristian Romero, su novena asistencia en este Mundial.

Según «Squadra», ya es el jugador con más asistencias en la historia del Mundial, superando las 8 de Diego Maradona.

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ARG
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Podría ampliar su marca en cuartos, ante Colombia o Suiza.

Además, Messi es el máximo goleador del torneo, con 21 tantos, 8 de ellos en esta edición.

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