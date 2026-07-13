«Suicídate, idiota»... Sorloth recibe mensajes amenazantes

Lena Selnes, pareja del delantero noruego Alexander Sørloth, ha decidido emprender acciones legales tras recibir mensajes ofensivos por correo electrónico y redes sociales.

Tras la eliminación de Noruega en cuartos del Mundial ante Inglaterra, Selnes rompió su silencio en Instagram para responder a la oleada de odio contra su pareja, Alexander Sørloth.

Selnes, seguida por más de 40 000 personas, compartió en sus ‘Stories’ algunos mensajes, como «¡Por favor, suícidate, idiota!» y «¡Dile a tu novio que se vaya de Noruega y se tire desde lo alto de un acantilado!».

Selnes, madre de los dos hijos de Sorloth, declaró a la web noruega «tv2»: «El Mundial trae mucha alegría, pero también mucho odio».

«No quería hacerles caso, pero mensajes así me obligan a hablar».

Y concluyó: «Espero que todos reflexionen antes de escribir mensajes así, en cualquier circunstancia».

El seleccionador noruego, Ståle Solbakken, calificó lo ocurrido de «trágico» y afirmó: «Esta es la realidad en la que vivimos hoy».

Y añadió: «Por eso aconsejo a los jugadores jóvenes que se mantengan lo más alejados posible de las redes sociales».

Sorloth fue titular en todos los partidos de Noruega en el Mundial, salvo contra Francia, y fue sustituido ante Inglaterra; no marcó ningún gol en el torneo.

https://www.instagram.com/lenaselnes/?hl=ar