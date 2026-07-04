Su país natal... Bono hace historia a costa de Canadá

La presencia del astro marroquí Yassine Bounou en el Mundial ya no se limita a su brillantez bajo los palos, pues el portero de los «Leones del Atlas» sigue dejando huella en el torneo con cifras especiales.

Según «Mr. Chip», Bono es el primer portero en la historia del Mundial que se enfrenta a su país natal en dos ediciones distintas: 2022 y 2026, ambas contra Canadá.

En 2022 venció 2-1 a Canadá en la fase de grupos; ahora busca repetir en octavos del Mundial 2026, organizado por Canadá, Estados Unidos y México.

Bono nació en Canadá de padres marroquíes, pero desde niño regresó a Casablanca, orgulloso de su identidad marroquí.

Antes, otros porteros enfrentaron a sus países de nacimiento: Kiroga (Perú vs. Argentina, 1978), Hislop (Trinidad y Tobago vs. Inglaterra, 2006) y Munir (Marruecos vs. España, 2018). Bourian con Canadá ante Croacia en 2022, Diogo Costa con Portugal frente a Suiza ese mismo año y Édouard Mendy con Senegal contra Francia en 2026.

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