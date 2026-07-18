Su antiguo compañero: ¡Messi es un loco!

A dos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el exdefensa francés Samuel Umtiti reveló una faceta de Lionel Messi, a quien conoció en el Barcelona.

Messi, de 39 años, disputará su tercera final tras perder la de 2014 ante Alemania y ganar en 2022 a Francia. Ahora busca la cuarta estrella para Argentina. en busca de la cuarta estrella para la Albiceleste.

«Tranquilo y tímido, pero le encanta bromear»

En el programa «After Foot» de RMC, Umtiti describió a Messi fuera del campo: «Es una persona maravillosa, tranquila y tímida, pero sabe reír y bromear con sus compañeros».

Añadió que el capitán de Argentina siempre estaba presente en las reuniones en Barcelona y explicó: «Durante las comidas del equipo, siempre se sentaba con nosotros, riendo y bromeando con todo el mundo. Al fin y al cabo, es un ser humano como cualquier otro».

«Sabes lo que va a hacer, pero lo hace de todos modos».

Sobre enfrentarlo en los entrenamientos, el defensa francés admitió que detenerlo era casi imposible.

«Por supuesto que me regateaba en los entrenamientos. Es muy difícil», admitió.

Y añadió, describiendo su estilo de juego: «Siempre digo que está loco… pero en el sentido positivo de la palabra».

Y añadió: «Puedes anticipar su movimiento, pero muchas veces es imposible pararlo. Sabes que va a chutar de la misma forma a la esquina abierta, el portero lo sabe y aun así marca».

Umtiti concluyó: «Tiene algo que ningún otro jugador tiene… y es muy difícil de explicar».

«Ve el partido antes que nadie».

Umtiti añadió que lo más impresionante de Messi es su capacidad para anticiparse a lo que va a ocurrir en el partido.

«A veces parece que ve el partido antes que nadie. Sabe de antemano lo que vas a hacer, y eso es impresionante», afirmó.

Añadió que los rebotes que a algunos les parecen fruto de la suerte no son casualidad, y explicó: «Incluso los balones que le vuelven tras los choques, creo que forman parte de su forma de leer el juego».

No hay comparación con Cristiano.

Para concluir, Umtiti se pronunció sobre la eterna polémica entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

«Por eso, para mí no hay lugar para comparaciones», afirmó.

Añadió: «Cristiano es un deportista excepcional y un jugador increíble; sus números hablan por sí solos, pero en cuanto al fútbol, para mí no hay discusión: Messi es único».

Una final con un carácter especial

La final del domingo tendrá un significado especial para Messi, pues se medirá a España, el país al que llegó con trece años y donde inició su carrera con el Barcelona hace más de dos décadas.

Argentina llegó a la final tras vencer a Inglaterra, Suiza, Egipto y Cabo Verde, mientras que España eliminó a Francia, Bélgica, Portugal y Suiza.